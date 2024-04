Bari-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Al termine di un'altra settimana di caos iniziata con l'esonero di Beppe Iachini e l'affidamento della guida tecnica a Federico Giampaolo, ex allenatore della Primavera, il Bari è atteso dalla delicatissima partita casalinga contro il Pisa valevole per la 34ª giornata di Serie B.

Quello di sabato 20 aprile alle 14 è un appuntamento di importanza cruciale per i biancorossi che al termine della scorsa giornata, dopo il ko sul campo del Como, sono finiti al sedicesimo posto in zona play-out allungando a otto la striscia di partite senza vittoria (con appena due punti conquistati). Con un ruolino di marcia simile l'obiettivo della salvezza si fa davvero difficile, anche per questo il ds Ciro Polito ha provato la mossa della disperazione promuovendo il mister della Primavera, diventato il quarto tecnico stagionale dei Galletti dopo Mignani, Marino e Iachini.

Sugli spalti, stando a quanto annunciato dal tifo organizzato, la contestazione nei confronti della famiglia De Laurentiis lascerà momentaneamente spazio al supporto incondizionato per la squadra poiché in questo frangente l'unico obiettivo è salvare la categoria. Una tregua che non è una resa verso una proprietà giudicata responsabile di una stagione disastrosa su tutti i fronti, da quello tecnico a quello comunicativo (ultima gaffe la presentazione di due maglie in edizione limitata, con la squadra in piena zona retrocessione).

Come arriva il Bari

Per il suo debutto sulla panchina biancorossa Federico Giampaolo avrà a disposizione Kallon che ha smaltito i problemi al ginocchio ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Rientrano anche capitan Di Cesare e Sibilli dopo aver scontato un turno di squalifica. Assenti, invece, gli infortunati Diaw e Guiebre. Arduo ipotizzare quali interpreti verranno schierati, a partire dal portiere (Brenno in leggero vantaggio su Pissardo che si era comunque disimpegnato bene col Como). Una cosa sembra certa ed è il ritorno della difesa a quattro che sarà probabilmente composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo dovrebbero esserci Maita e Benali con uno tra Bellomo e Lulic a completare il reparto. Sibilli si muoverà alle spalle delle punte che dovrebbero essere Puscas e Aramu.

Come arriva il Pisa

Alberto Aquilani non avrà a disposizione Torregrossa ma recupera Caracciolo, Canestrelli e Leverbe che hanno scontato il turno di squalifica. I primi due saranno al centro della difesa completata da Calabresi a destra e da Beruatto a sinistra. In mediana spazio a Marin ed Esteves, sulla trequarti probabile l'impiego dell'ex D'Alessandro, Valoti e Arena alle spalle di Bonfanti.

Bari-Pisa: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Sibilli; Aramu, Puscas. All. F. Giampaolo

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Esteves; D'Alessandro, Valoti, Arena; Bonfanti. All. Aquilani

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Mokhtar – Votta

IV: D’eusanio

VAR: Di Martino

AVAR: Longo S.

Bari-Pisa: i precedenti

Bari e Pisa si sono affrontate complessivamente in 36 gare ufficiali. Il testa a testa vede in vantaggio i biancorossi, vincitori in 11 occasioni contro le 7 affermazioni dei nerazzurri mentre 18 confronti sono terminati in parità.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate alla 5ª giornata, il 16 settembre 2023 all'Arena Garibaldi, quando sulla panchina del Bari c'era ancora Michele Mignani. Quell'incontro finì 1-1 con le reti di Beruatto e Akpa-Chuwku.

L'ultima volta al San Nicola, invece, risale alla stagione 2022-2023 e si risolse con uno 0-0.

Bari-Pisa: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Pisa della 34ª giornata di Serie B verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Dazn.