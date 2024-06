Bari-Polito, è finita. Ore calde per la scelta del successore

Trovano conferma le indiscrezioni circolate nella serata di lunedì 3 giugno sulla fine del rapporto di lavoro tra la SSC Bari e il direttore sportivo Ciro Polito. L’avventura biancorossa del dirigente è giunta al termine dopo tre stagioni.

Nonostante la stima professionale e l'amicizia che legano Polito e il presidente Luigi De Laurentiis, la SSC Bari ha scelto di voltare pagina e ripartire da un nuovo dirigente dopo l'ultima deludente stagione contraddistinta da una retrocessione evitata solo ai play-out, in cui a deludere non sono state solo le operazioni di mercato ma anche il tenore di alcune uscite sul piano dialettico.

Il Bari saluta Polito: il comunicato

"SSC Bari - si legge nella nota del club biancorosso - comunica la decisione di non confermare Ciro Polito nel ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al dirigente campano va un sentito ringraziamento per l'impegno e la dedizione alla causa biancorossa dimostrati in questi tre anni di collaborazione culminati con una promozione in Serie B e una finale Playoff per la massima serie, unitamente ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non".

Diversi i profili al vaglio per determinare il successore di Polito: sembra aver perso quota l'ipotesi del "baby ds" Mauro Lovisa, legato da un contratto fino al 2026 con la Juve Stabia. Restano sullo sfondo i nomi di Simone Giacchetta, in uscita dalla Cremonese, dell'ex Guido Angelozzi, sotto contratto col Frosinone, e di Roberto Gemmi del Cosenza.