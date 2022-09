Bari, Polito sul calciomercato: "Scheidler attaccante diverso dagli altri. Salcedo già pronto"

Dopo la chiusura del calciomercato, Ciro Polito, direttore sportivo dei biancorossi, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti all'Hotel Gallia di Milano, sede delle trattative.

Il ds biancorosso ha iniziato l'analisi dall'acquisto di Scheidler, attaccante francese proveniente dal Digione in Ligue 2: "È un'operazione costata anta fatica. Il costo del cartellino era elevato, non abbiamo mai fatto spese così grosse. Abbiamo inseguito Gytkjaer, fino all'ultimo, poi la società mi ha detto 'se sei convinto, siamo disponibili'. So che è una somma importante ma è per un giocatore importante. Gli ho fatto quattro anni di contratto. Si tratta di un attaccante strutturato, personalmente non amo le boe, lui però ha caratteristiche moderne, attacca la profondità. Ho voluto costruire un attacco con tutte le armi. Lui insieme a questo giovane come Salcedo, che ha esperienza in A ed è stato portato anche in nazionale. Inzaghi lo considerava la quarta punta, poi ha dato il via libera. Non ha esitato ad accettare Bari, anche dopo la partita in casa, che ha fatto colpo. E' un giovane pronto, subito. Grazie alla famiglia De Laurentiis per aver mantenuto la parola, volevo prendere giocatori che soddisfacessero me in prima persona".

Sull'età media della squadra che si è molto abbassata: "Bisognava svecchiare, l'iter non è ancora finito. Ci portiamo delle scorie. Tranne il nostro Marras che ha rifiutato l'Ascoli, definendolo non consono ai suoi livelli. Non ho parole, siamo messi male. Contento di rimanere fuori, proveremo a mandarlo all'estero, ma sono contento. Sono pro giovani, anche trentenni e oltre, ma solo a chi ribolle il sangue. ".

Infine sul rinnovo di contratto: "Era stato fatto sulla parola due mesi fa. Poi dopo su carta, a breve ci sarà l'ufficialità. Il Bari non ha mai avuto dubbi, anche se l'accordo era verbale, siamo due uomini di parola".