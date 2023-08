Bari, Polito pronto all'affondo per Coda e Aramu del Genoa

La partita d'esordio del Bari contro il Palermo ha lasciato in eredità una situazione pesante al direttore sportivo biancorosso Ciro Polito, che oltre a dover completare la squadra e a trovare una sistemazione per i vari calciatori fuori dal progetto, si trova a dover riallestire il reparto offensivo dopo gli infortuni di Ménez e Diaw.

Col francese che starà fuori almeno fino febbraio-marzo a causa di un crociato rotto, e con l'ex Monza che tornerà a disposizione verosimilmente dopo la sosta, urgono profili di peso da mettere a disposizione di Mignani, che in questo momento ha i soli Nasti e Scheidler come attaccanti di ruolo in rosa (sebbene il francese, nonostante le smentite, sia sempre in odore di cessione).

Proprio per questo motivo nelle ultime ore si sono intensificati in maniera importante i contatti con il Genoa, club che detiene i cartellini di Mattia Aramu, trequartista in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, e Massimo Coda, classico centravanti strutturato. Entrambi sono reduci dalla promozione in Serie A ottenuta nello scorso campionato cadetto con i rossoblù: Aramu è un classe '95, 28 anni compiuti a maggio, mentre Coda, nato nel 1988, ne compirà 35 a novembre. Il primo, giocatore estroso che ha nel repertorio anche un discreto bottino di reti, ha già assaporato la Serie A con il Venezia, mentre il secondo ha trascinato in massima serie a suon di gol Benevento e Lecce (contribuendo anche alla causa genoana con 10 reti).

Si tratta di due calciatori che a detta di molti addetti ai lavori vengono considerati un lusso per la Serie B e il loro eventuale arrivo darebbe tutto un altro volto all'attacco biancorosso, orfano di Cheddira e di quasi tutte le altre bocche da fuoco della passata stagione. L'obiettivo di Polito sarebbe quello di chiudere in tempi tali da mettere i due calciatori a disposizione del tecnico già per la partita di sabato sera con la Cremonese.

L'altra operazione che potrebbe essere chiusa in tempi relativamente brevi riguarda Gianluca Frabotta, terzino sinistro di proprietà della Juventus, calciatore che nella passata stagione ha giocato in prestito al Frosinone conquistando la promozione (per lui 22 gare e 3 assist). Perde quota, invece, la pista che portava a Marko Pajac, anche lui sotto contratto col Genoa. Interessano anche Fabio Maistro, trequartista della Spal ed Ettore Gliozzi, attaccante del Pisa già allenato da Mignani al Siena, ma entrambi a questo punto diventano obiettivi secondari su cui il Bari potrebbe fiondarsi in caso di esito negativo per Aramu e Coda.