Bari, Polito raggiunge il ritiro di Roccaraso. Andreoni al Pordenone

Quarto giorno di lavoro per il Bari nel ritiro di Roccaraso. Come di consueto i galletti hanno svolto una doppia seduta di allenamento agli ordini di mister Mignani. La mattina è stata dedicata a un intenso lavoro atletico, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto esercitazioni tattiche.

Ha raggiunto la sede del ritiro biancorosso anche il direttore sportivo Ciro Polito, acclamato con grande affetto dai tifosi presenti sugli spalti del Comunale. L'arrivo del direttore sportivo, oltre a star vicino alla squadra, darà sicuramente un'accelerata alle operazioni di mercato, in particolar modo a quelle in uscita.

Sono tanti, infatti, i calciatori che dovranno trovarsi una sistemazione. Un'operazione è già ufficiale: Cristian Andreoni passa a titolo definitivo al Pordenone, con cui l'accordo era stato già trovato da tempo.

Ancora in salita la strada per arrivare a un attaccante: nelle ultime ore sembra essere sfumata la pista che porta a Gabriele Moncini, vicinissimo al Perugia. Prende quota l'ipotesi Mirko Maric, attaccante croato di proprietà del Monza nell'ultimo campionato in prestito al Crotone, reduce da una stagione in cui ha segnato 11 reti in 36 presenze con la maglia dei pitagorici, offrendo anche 5 assist.