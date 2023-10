Bari, Polito: "Serve più fiducia da parte dell'ambiente. A fine anno tireremo le somme"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Pasquale Marino, il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha risposto anche ad alcune domande relative alla costruzione della squadra, visto che i calciatori arrivati durante il mercato non si sono ancora espressi al meglio.

"Il calcio ti mette sempre davanti a esperienze nuove, ogni anno è un anno zero - ha dichiarato il ds -. Io come sempre ci metto la faccia, vado avanti con le mie idee. Se ho scelto così (riferendosi all'esonero di Mignani ndr) c'è un motivo, più di uno. Non siamo disastrati ma la squadra per me aveva bisogno di idee diverse. Ho visto la squadra regredire, mi ero preoccupato, non vedevo Mignani in una situazione tranquilla. Questo è un anno diverso, alcuni calciatori secondo me sono stati giudicati male o troppo in fretta. Certamente anche io penso che la squadra possa fare di più e pretendo un calcio diverso. Ho cercato di inculcarlo ma ci sono riuscito".

Polito si è assunto la responsabilità delle sue scelte, motivandole con un grande legame con Bari: "Quest'anno potevo andare via, sono voluto rimanere tra tante difficoltà, fossi andato via mi sarei sentito uno che abbandona la nave e questa città la sento mia. Vedo un attacco frontale da quando sono arrivato. Penso di avere una squadra forte. Quando arriveremo a fine campionato, ciò che avremo sarà ciò che ci saremo meritati. Io sono pronto a fare un passo indietro, ma non dimentichiamoci di quando sono arrivato, c'era una situazione caotica. In due anni ho dovuto abbattere i costi, abbiamo fatto risultati e ottenuto anche plusvalenze. Se ogni anno si prendono 12-13 giocatori può essere che ci sia qualcuno che non va bene. Ai tifosi dico seguiteci, quando non vi piace fischiate, ma portiamo positività, facciamo lavorare il nuovo allenatore. Non sono qua per perdere tempo. Edjouma non rende? Ce ne sono altri. Voglio mandare il messaggio di pensare al bene della squadra. Alla fine ci prenderemo le responsabilità. La squadra non è ultima, siamo lì in mezzo e con l'arrivo del mister abbiamo possibilità di risalire. Fateci lavorare. La squadra l'ho fatta con l'allenatore, non abbiamo il Folorunsho di turno ma abbiamo più qualità che dobbiamo sfruttare".

Sullo spettro della retrocessione, scenario che nelle scorse stagioni si è presentato anche per squadre che sulla carta non sembravano poter rimanere invischiate in tale lotta: "C'è troppa negatività, mancanza di fiducia, in me, nei calciatori. Bisogna dare fiducia, deve farlo anche il mondo dei social. Gli ultras sostengono la squadra, sui social, invece, si critica troppo. Non dobbiamo neanche pensare lontanamente alla retrocessione, abbiamo una situazione lineare. Mi assumo le responsabilità, io ho cercato di migliorare le cose, non l'ho fatto per sfizio. Parlare con Mignani è stata la cosa più difficile da quando ho fatto il direttore. Pensiamo da oggi in avanti a quello che questa squadra farà. Alla fine tireremo una linea".

Il direttore, concludendo, ha risposto anche a proposito del ruolo di centravanti, dove il Bari ha i soli Diaw e Nasti, escludendo l'arrivo di uno svincolato: "Non sono preoccupato per le condizioni di Diaw, sta bene. Svincolati? Avevo detto che ne avevo solo uno in testa, non c'è stato verso. Chi era? Simone Zaza, mi sentivo pronto per dargli una possibilità, ci sarebbero voluti 25 giorni per rimetterlo in forma, lui avrebbe potuto darci tanto, ma per il resto non ho valutato nulla. Abbiamo due centravanti di tutto rispetto, a gennaio in base alle esigenze del mister provvederemo".