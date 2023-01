Bari: Polverino all'Andria, per Galano c'è il Pordenone. A centrocampo spunta Benali

In attesa di sviluppi riguardanti il mercato in entrata, il Bari continua l'opera di sfoltimento della rosa trovando sistemazione ai calciatori finora meno impiegati.

Nella giornata di ieri è stato definito il passaggio in prestito fino al termine della stagione di Emanuele Polverino alla Fidelis Andria. Il club di Strada Torrebella nella mattinata di oggi ha confermato l'operazione con una nota. Indietro nelle gerarchie rispetto all'inamovibile Caprile e all'esperto Frattali, il terzo portiere biancorosso fin qui non era mai stato impiegato, mentre con i federiciani potrà finalmente trovare spazio. Secondo quanto riportato da Passione Bari Radio Selene, il nuovo terzo portiere del Bari dovrebbe essere Edoardo Sarri, classe '99 della Juve Stabia, attualmente fuori lista.

È ai saluti anche Cristian Galano, prossimo a terminare la sua quarta esperienza in biancorosso. Impiegato col contagocce da Mignani in virtù di un ruolo che mal si adatta alle caratteristiche dell'esterno foggiano, per il classe '91 sembra profilarsi il trasferimento al Pordenone (da definire la formula, ma è molto probabile possa trattarsi di un addio a titolo definitivo tenendo presente che il contratto di Galano col Bari scade a fine stagione).

Non sembra prendere quota, invece, l'ipotesi del reintegro di Manuel Scavone, che resta in uscita e ha mercato in Serie C: resta in piedi l'ipotesi Trento, anche se ancora manca l'accordo tra i due club.

In entrata, dove i profili ricercati dal Bari sono principalmente una mezz'ala con capacità d'inserimento e un play che funga da alternativa a Maiello, al nome di Mattia Valoti, che sarebbe un profilo ideale ma molto difficile da raggiungere per parametri economici, è stato accostato nelle ultime ore quello di Ahmad Benali. La mezz'ala libica del Brescia non ha il posto da titolare nella squadra di Pep Clotet e potrebbe essere tentato dal rimettersi in gioco in biancorosso.

Da monitorare la situazione di Eddie Salcedo, corteggiato dal Genoa. L'interista potrebbe muoversi nel caso in cui a Bari arrivasse, sempre dai nerazzurri, Sebastiano Esposito, attaccante che ha trascorso la prima metà stagione in prestito ai belgi dell'Anderlecht.

Intanto il Bari, reduce dal ko di Palermo dello scorso turno di campionato, è intenta nella preparazione della partita interna di sabato alle 14 contro il Perugia. Un match in cui i Galletti dovranno fare a meno di Walid Cheddira, l'uomo più decisivo e al centro di numerose attenzioni di mercato, appiedato dal Giudice sportivo per una giornata dopo l'espulsione rimediata al Barbera contro i rosanero. Da non escludere anche l'assenza di Ceter, uscito dopo soli 45' della partita dello scorso venerdì. Antenucci e Scheidler, usciti dai radar nelle ultime partite, si candidano a tornare protagonisti contro gli umbri.