Bari-Potenza, le pagelle: D'Errico in grande spolvero, Scavone pecca d'ingenuità

Serie C Girone C

Vincendo 2-0 contro il Potenza il Bari è riuscito a finire bene l'anno e a incominciare con il piede giusto il girone di ritorno che sarà decisivo per il suo cammino.

Pur non disputando un primo tempo esaltante al cospetto di una squadra ospite che si difendeva in maniera abbastanza accorta e rimanendo in inferiorità numerica a metà della ripresa per una leggerezza, i ragazzi di Mignani sono riusciti a ottenere tre punti importanti: sono 7 i risultati utili consecutivi, un ruolino che aiuta a consolidare il primato con 44 punti e a mantenere inalterate le 7 lunghezze di vantaggio sul Monopoli, secondo della classe nel Girone C di Serie C.

I migliori Today

D'Errico 7: Dopo un periodo non brillante che gli è costato anche l'esclusione dai titolari, da qualche partita l'ex Monza sembra tornato a brillare come aveva fatto nelle prime uscite stagionali, rivelandosi in grado di spostare gli equilibri. Nel primo tempo è lui a creare uno dei pochi sussulti biancorossi con una grande accelerazione conclusa con un tiro insidioso, nella ripresa è bravo a guadagnarsi il calcio di rigore del 2-0 che lui stesso realizza, festeggiando così la sua prima marcatura col galletto sul petto.

Antenucci 6,5: Raggiunge la doppia cifra per la terza stagione consecutiva in maglia biancorossa realizzando il primo rigore dell'incontro con grande freddezza, confermando di vivere un momento assolutamente positivo e di essere uno dei trascinatori indiscussi di questa squadra.

Maita 6,5: Altra prova da trascinatore per il centrocampista siciliano, un elemento imprescindibile per i delicati equilibri della mediana biancorossa, capace di adottare sciabola e fioretto a seconda dei momenti del match. Unico neo, il giallo rimediato gli costerà la sfida con il Monterosi poiché diffidato.

Botta 6,5: L'effervescenza dell'argentino contro i lucani non viene premiata con un gol o un assist ma è sotto gli occhi di tutti come gran parte della produzione offensiva biancorossa transiti dai suoi piedi, con il tango a fare da colonna sonora.

Cheddira 6,5: Ingresso provvidenziale a inizio ripresa. Il suo attacco alla profondità e la sua rapidità cambiano la partita, è lui infatti a procurarsi il rigore che sblocca l'incontro, oltre a rendersi pericoloso in un paio di occasioni.

I peggiori Today

Scavone 5,5: Primo a finire sul taccuino dei cattivi dell'arbitro dopo soli 20' di gioco, nella ripresa rimedia il secondo giallo per simulazione. Probabilmente un momento di scarsa lucidità, ma sullo 0-0 poteva creare problemi alla squadra che per fortuna non ci sono stati.

Paponi 5,5: Resta in campo un tempo, stavolta per scelta tecnica, dopo aver disputato 45 minuti senza riuscire a incidere come era avvenuto nelle scorse partite.

Bari-Potenza 2-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 6, Celiento 6, Gigliotti 6, Ricci 6,5; Scavone 5,5, Maita 6,5, D’Errico 7 (88' Belli sv); Botta 6,5 (80' Mallamo sv), Antenucci 6,5 (90'+2 Simeri sv), Paponi 5,5 (46' Cheddira 7). A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Mazzotta. All. Mignani 6,5.

POTENZA (3-5-2): Greco 5,5; Gigli 5,5, Piana 5, Matino 5,5; Coccia 6, Maestrelli (69' Volpe 5,5), Sandri 5, Zenuni 5,5, Zagaria 6 (78' Vecchi sv); Romero 5, Salvemini 6 (87' Banegas sv). A disp.: Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Grande, Sessa. All.: Trocini 6.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Piedipalumbo - Carrelli

IV: Pascarella