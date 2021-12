Bari-Potenza, le probabili formazioni: difesa inedita, chance per Di Gennaro e Cheddira?

Serie C Girone C

Il Bari campione d'inverno del Girone C di Serie C si avvia verso l'ultimo impegno del 2021, la sfida casalinga con il Potenza, in programma questa sera al San Nicola con calcio d'inizio fissato alle 21:00.

Il match con i lucani segna l'inizio del girone di ritorno ma in realtà precede un periodo di sosta che durerà poco meno di una ventina di giorni (il campionato riprenderà il 9 gennaio) e servirà a ricaricare le batterie e a definire eventuali strategie di mercato per la finestra invernale.

Sulla carta, questo 20° turno di campionato, offre alla truppa biancorossa che comanda la classifica con 41 punti, un incontro favorevole: il Potenza, infatti, è quartultimo e proviene da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in casa con il Campobasso, un risultato che ha lasciato una coda polemica anche in virtù delle critiche rivolte alla squadra dal presidente Caiata.

Dei lucani, inoltre, va segnalato il pessimo rendimento esterno: in 9 gare giocate lontano da casa la formazione rossoblu ha ottenuto appena 2 punti sui 27 a disposizione rimediando 2 pareggi e 7 sconfitte con 5 gol all'attivo e 18 incassati.

Bari-Potenza: i precedenti

Tra Bari e Potenza esistono 10 precedenti ufficiali tra Serie B e Serie C. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 7 occasioni contro le sole 2 affermazioni dei lucani e 1 pareggio. Guardando ai 5 confronti giocati in casa, 4 vittorie dei galletti, 1 dei rossoblu e nessun pari.

L'ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre risale alla prima giornata del girone d'andata al Viviani, in un match terminato 1-1 con gol di Scavone e Salvemini. L'ultima partita giocata al San Nicola, risalente allo scorso campionato, è datata 7 marzo 2021 con in panchina Massimo Carrera: in quell'occasione il Bari fu sconfitto col punteggio di 0-2, frutto di una doppietta di Baclet.

Come arriva il Bari

Nel Bari non saranno a disposizione lo squalificato Terranova e l'infortunato Marras. Con due soli centrali di ruolo a disposizione, Mignani dovrebbe schierare una difesa composta da Pucino (ma attenzione a Belli), Celiento, Gigliotti e uno tra Mazzotta e Ricci. A centrocampo Maita potrebbe tornare a fare la mezz'ala lasciando libero il ruolo da play per Di Gennaro, con al fianco uno tra Scavone e D'Errico. Sulla trequarti confermatissimo Botta, mentre in attacco dopo qualche partita in panchina potrebbe rivedersi Cheddira al fianco di Antenucci, con Paponi inizialmente destinato alla panchina.

Come arriva il Potenza

Il Potenza non avrà a disposizione gli squalificati Sepe e Ricci, e non disporrà nemmeno di Zampa, che ha trovato l'accordo per la risoluzione. Il 3-5-2 di Trocini dovrebbe prevedere Greco tra i pali, poi la difesa composta da Piana, Gigli e Matino. A centrocampo Coccia e Maestrelli dovrebbero agire da esterni con Zagaria, Zenuni e Sandri ad occupare la zona centrale. In attacco dovrebbe esserci il ritorno di Romero affiancato da Salvemini, ma non si può escludere l'impiego dell'altra coppia d'attacco composta da Volpe e Banegas. Sembra invece destinato alla panchina, almeno inizialmente, il mattatore della sfida della scorsa stagione Baclet.

Bari-Potenza: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Gigliotti, Ricci; Maita, Di Gennaro, Scavone; Botta; Antenucci, Simeri. All. Mignani.

POTENZA (3-5-2): Greco; Piana, Gigli, Matino; Coccia, Zagaria, Zenuni, Sandri, Maestrelli; Salvemini, Romero. All. Trocini

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Piedipalumbo - Carrelli

IV: Pascarella

Bari-Potenza: dove guardare la partita in tv e in streaming

Bari-Potenza sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, piattaforma ufficiale del campionato di Serie C, in streaming su smart tv, computer e dispositivi mobili. Ad ogni modo il match potrà essere seguito anche su Sky Sport (canale 253 del decoder e 484 del digitale terreste) o in streaming su Sky Go e NOW TV.