Il Bari batte un altro colpo in entrata: preso Benedetti. Vicino anche Cangiano

Ancora un'operazione in entrata per il Bari che ha tesserato un altro under per la stagione 2022-2023. Ad unirsi alla truppa biancorossa nel ritiro di Roccaraso, questa volta è Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000 proveniente dalla Sampdoria.

Il calciatore, che ha appena firmato un rinnovo quinquennale con i blucerchiati (segno di quanto il club creda nelle sue potenzialità), arriva in Puglia con la formula del prestito secco (nulla da fare per i diritti di opzione che avrebbero fatto gola al ds Polito) e si trova già nel ritiro di Roccaraso a disposizione di mister Mignani.

Prodotto del settore giovanile dello Spezia, Benedetti è stato poi acquisito a titolo definitivo dalla Samp, per poi tornare in prestito agli aquilotti con cui ha esordito tra i professionisti in B nella stagione '19-'20. Nella stessa stagione ha giocato con la Vis Pesaro in C, rimanendovi per un altro campionato. Lo scorso anno ha giocato con l’Imolese, ancora in Lega Pro, totalizzando 39 presenze con 6 reti. Numeri che ne fanno un ottimo prospetto, specialmente in virtù della sua giovanissima età e della sua duttilità tattica che gli consente di giocare da play o da mezz'ala.

La linea verde intrapresa dai galletti non si ferma qui, perché nelle ultime ore c'è stata un'importante accelerata per Gianmarco Cangiano, profilo offensivo classe 2001 di proprietà del Bologna. Un calciatore già conosciuto da Ciro Polito che lo ha avuto ad Ascoli, in grado di giocare da esterno offensivo e da trequartista.