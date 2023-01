Bari, ufficiale il terzo portiere Sarri. A centrocampo si punta un profilo importante

Primo movimento in entrata per il Bari nella sessione di mercato invernale. Il club biancorosso ha ufficializzato l'acquisto di Edoardo Sarri, portiere classe '99 che proviene dalla Juve Stabia.

Il 23enne nato a Prato ha firmato a titolo definitivo fino a giugno 2023 e prenderà il posto di terzo portiere che fino a poco fa apparteneva a Emanuele Polverino, ceduto alla Fidelis Andria.

Il vero mercato in entrata, ad ogni modo, deve ancora decollare. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi sia per quanto riguarda lo scambio di prestiti con l'Inter, che dovrebbe girare Eddie Salcedo, nella prima parte di stagione al Bari, al Genoa, e mandare nel capoluogo pugliese Sebastiano Esposito, attaccante classe 2001 reduce dall'esperienza all'Anderlecht.

Oltre a questa operazione che riguarderebbe l'attacco, il Bari sta cercando un centrocampista (in realtà due, visto che Mignani non disdegnerebbe anche un'alternativa a Maiello) con capacità d'inserimento. Non decollano le ipotesi che portavano a Ahmad Benali e Giuseppe Mastinu. Sembra invece che Ciro Polito sia molto vicino a un colpo proveniente dalla Serie A, un centrocampista italiano che tuttavia non sarebbe Mattia Valoti, accostato al Bari ma considerato incedibile dal Monza.