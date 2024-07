Bari: Favasuli il primo rinforzo per Longo. L'11 agosto esordio in Coppa Italia

Nel tardo pomeriggio di giovedì Costantino Favasuli è atterrato all'aeroporto di Bari-Palese, pronto per iniziare la sua avventura in biancorosso. Il calciatore di proprietà della Fiorentina si legherà al Bari in prestito con diritto di riscatto e di contro riscatto a favore dei viola.

Il 20enne esterno di centrocampo originario di Reggio Calabria, che vanta 2 presenze con la nazionale azzurra U19, ha trascorso l'ultima stagione in prestito alla Ternana, collezionando 31 presenze tra Serie B, play-out (dov'è stato avversario del Bari) e Coppa Italia, fornendo un assist. Sarà lui il primo volto nuovo agli ordini di Moreno Longo. Presto dovrebbe aggregarsi ai biancorossi (che domani inizieranno le visite mediche di rito e i test atletici) anche Lorenzo Sgarbi, 23enne attaccante di proprietà del Napoli, nell'ultima stagione in prestito all'Avellino.

La rosa del Bari si arricchirà dunque di due giovani, ma i tifosi aspettano con ansia che il duo Magalini-Di Cesare inizi a calare i calibri pesanti, anche se a questo punto, sembra difficile che profili di primo piano possano aggregarsi alla squadra in tempo per la partenza verso il ritiro di Roccaraso prevista per il pomeriggio del 10 luglio (stessa giornata in cui verrà sorteggiato il calendario di Serie B). Si avvicina anche il belga di origini maghrebine Moutir Chajia, trequartista e ala classe '98 del Como. Dall'ex squadra di Longo vengono monitorati anche altri profili come il 25enne difensore Marco Curto e l'esterno destro di centrocampo Alessio Iovine, uno dei protagonisti della promozione dei lariani.

Nel frattempo è stata resa nota la data dell'esordio stagionale del Bari che avverrà giovedì 11 agosto sul campo della Cremonese per i 32esimi di finale di Coppa Italia, mentre il campionato di Serie B inizierà sabato 17 agosto 2024