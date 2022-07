Bari, preso un altro under: dal Bologna arriva Cangiano

In attesa dei calibri pesanti, il Bari continua a rinverdire la sua rosa: è arrivato nel ritiro di Roccaraso anche Gianmarco Cangiano, attaccante classe 2001 preso dal Bologna.

Il nuovo giovane alla corte di Michele Mignani è una vecchia conoscenza di Ciro Polito: il ds biancorosso, infatti, lo aveva già avuto alle sue dipendenze ai tempi dell'Ascoli e lo ha voluto per dare un'altra opzione offensiva al tecnico ligure.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Bologna FC 1909 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Cangiano (16.11.2001, Napoli); l'attaccante ha già raggiunto il ritiro di Roccaraso e sarà da questo pomeriggio a disposizione di mister Mignani.

Dopo la trafila nel settore giovanile della Roma dove, nell'ultimo anno con la Primavera raggiunge le semifinali scudetto e mette a segno 14 reti in 29 presenze, Cangiano viene acquistato dalla società felsinea nel luglio del '19; con i rossoblù, appena maggiorenne, fa il suo esordio in massima serie collezionando 3 presenze. Nella stagione '20-'21 viene mandato a fare esperienza in B ad Ascoli dove gioca 25 partite e segna il suo primo gol da professionista. Nella seconda parte del campionato scorso ha vestito la maglia del Crotone in cadetteria (7 pres.).

Benvenuto Gianmarco!".