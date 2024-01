Bari, il primo acquisto è già in città: Karlo Lulic pronto alla firma

Dopo l'apertura del calciomercato avvenuta lo scorso 2 gennaio, il Bari ha definito il primo acquisto: si tratta di Karlo Lulic, centrocampista croato proveniente dal Frosinone.

In scadenza di contratto con i ciociari nel 2024, Lulic, che finora aveva trovato poco spazio alla corte di Eusebio Di Francesco, ha accettato di scendere di categoria per firmare un contratto fino al 2027 con i biancorossi e si trova già nel capoluogo pugliese, in attesa di essere annunciato ufficialmente.

Nato a Nova Gradiška l 10 maggio 1996, il 27enne in carriera ha indossato le maglie di NK Osijek, Sampdoria, Bohemians 1905, Rudeš, Waasland-Beveren e Slaven Belupo, prima di approdare al Frosinone nell'estate 2021. Con i ciociari in due stagioni e mezza ha totalizzato 49 presenze con 2 reti.