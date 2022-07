Primo allenamento stagionale per il Bari: assenti in cinque

È partita la nuova stagione per il Bari. Dopo la conferenza stampa inaugurale tenuta nel primo pomeriggio da mister Michele Mignani, i galletti sono scesi in campo per il primo allenamento della preparazione estiva.

Una seduta a ritmi blandi, per riprendere confidenza col campo dopo il programma stilato dai preparatori seguito in maniera autonoma durante le vacanze. Ventisette i giocatori in campo, tra i quali non figuravano i rientranti dai prestiti Andreoni, De Risio, Lollo, Marras e Perrotta. Aggregato alla prima squadra l'attaccante della Primavera, Matteo Ahmetaj. Presente anche il direttore sportivo Ciro Polito che ha tenuto a rapporto la squadra prima dell'inizio dell'allenamento.