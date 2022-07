Bari, primo giorno di lavoro nel ritiro di Roccaraso

Il Bari inizia a fare sul serio. Oggi gli uomini di mister Mignani, che nei giorni scorsi hanno svolto visite mediche, test atletici e i primi allenamenti in città, hanno effettuato le prime due sedute di allenamento a Roccaraso, sede del ritiro che ospiterà i galletti fino al 23 luglio raggiunta ieri sera sotto una fitta pioggia.

I biancorossi dopo aver lavorato in palestra sono scesi in campo alle 10 del mattino per svolgere esercitazioni muscolari e lavoro atletico (navette e ripetute sui 600 metri). Nel pomeriggio, alle 17 sono iniziate le esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di mister Mignani. Domani è prevista un'altra doppia seduta (mattino ore 10:00, pomeriggio ore 16:00) alla quale potrebbe partecipare anche il difensore Federico Vicari che oggi ha sostenuto le visite mediche a Roma dopo il raggiungimento dell'accordo con la Spal.