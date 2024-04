Bari, frattura a una mano per Puscas: rischio forfait per la sfida col Cosenza

Piove sul bagnato in casa Bari. A sei giorni dallo scontro diretto per la salvezza in casa del Cosenza arrivano brutte notizie dall'infermeria: George Puscas, attaccante che ha realizzato il gol del pari dal dischetto nel pareggio col Pisa, ha riportato una frattura scomposta al 4° metacarpo della mano sinistra dopo la sfida con i toscani.

Con l'assenso del Genoa, proprietario del cartellino del calciatore romeno, si è deciso per l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura. Dopo l'operazione Puscas inizierà un programma personalizzato di recupero per tornare all’attività, il che vuol dire che la sua presenza al Marulla sabato pomeriggio è in forte dubbio.