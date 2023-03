Bari, Maiello: "Da qui alla fine ci aspettano nove battaglie. In palio ancora tanti punti pesanti"

Raffaele Maiello a Terni non sarà della partita per aver raggiunto il limite di ammonizioni, ad ogni modo è toccato a lui in conferenza stampa, parlare della sfida con la squadra di Cristiano Lucarelli, altro appuntamento cruciale del campionato del Bari.

"Dispiace non esserci, domenica in una partita così importante - ha esordito il centrocampista -.Quando si è diffidati prima o poi il cartellino arriva. Hanno detto che faranno la partita della vita? Da parte loro è normale caricare la partita, vengono da una sconfitta. Io dico che dobbiamo pensare solo a noi come sempre. Da qui alla fine saranno tutte battaglie, i punti iniziano a pesare"

Su cosa serva per lottare fino alla fine per il secondo posto: "Per un motivo o per un altro ogni squadra ha il suo obiettivo. Noi dobbiamo continuare il percorso che stiamo facendo, abbiamo sempre mantenuto la nostra identità. La squadra c'è, lo dimostra anche la gara col Frosinone, un ottimo punto ottenuto contro una squadra davvero forte che merita l'ampio vantaggio conquistato sulle altre".

Maiello è già stato parte di squadre che sono state promosse: "Il percorso che dobbiamo fare è rimanere noi stessi. Stiamo facendo cose straordinarie che neanche noi immaginavamo di poter fare in un campionato così competitivo con piazze blasonate. Da qui alla fine serve tutto quello che abbiamo, ci proveremo fino alla fine. Ognuno di noi ambisce a un obiettivo importante. Cercheremo di fare più punti possibili per arrivare dove vogliamo".

Originario di Acerra, comune dell'area metropolitana di Napoli, Maiello è cresciuto in azzurro ed è ancora parte della proprietà che controlla il Napoli: "Mi fa piacere essere nella proprietà dove sono cresciuto da ragazzino. Da tifoso mi fa piacere che il Napoli sia lì sopra e spero vinca quanto prima il campionato".

Mignani ha più volte definito i suoi giocatori "tutti titolari": "Sono d'accordo col mister, da qui alla fine saremo tutti importanti. La squadra lo sta dimostrando, chi subentra, chi gioca di meno. C'è bisogno di tutti, non sono frasi fatte, che siano 10' o 90'. Se il Bari punta a un obiettivo importante c'è bisogno di tutti. Benedetti sulla trequarti? È una scelta del mister e come tale va rispettata. Folorunsho? È importantissimo ma chi sta giocando al suo posto sta facendo bene. Lo aspettiamo".

Questa volta il Bari giocherà dopo il Genoa, mentre nelle altre occasioni è stato il contrario: "Giocare dopo è brutto, io preferisco giocare prima, ma c'è un calendario da rispettare. Per quanto possibile dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo che ci aspetta una battaglia, dovremo farci trovare pronti anche se la stanno caricando, sperando nei risultati. Nove partite sono tanti punti in palio, continuiamo senza pensare ad altri".

La risposta a chi nell'ultimo periodo vede un Bari "appannato": "Questa squadra viene da 3 vittorie e 1 pari, 4 gare di fila senza subire gol. Ci metterei la firma ed essere poco brillante e portare sempre punti a casa. Dobbiamo capire che ogni gara ha un avversario che ha degli obiettivi, non dipende solo da noi. La squadra a volte si è snaturata pur di far punti. Un punto a volte fa comodo. Dobbiamo curare il minimo particolare, può fare la differenza. Il Frosinone sapeva fare tutto, gli vanno fatti i complimenti, ma vanno fatti anche a noi che ne abbiamo limitato i punti di forza. Essere compatti, non subire gol è già tanto, coi calciatori forti che abbiamo in avanti poi magari il gol lo troviamo. Parte dagli attaccanti, il lavoro sporco viene da loro, a volte si può essere meno lucidi negli ultimi metri. A volte gli attaccanti vivono di momenti

Si profila una lotta a tre con Genoa e Südtirol per il secondo posto visto che sulla quinta il vantaggio è di 8 punti: "Non sono tanti punti, può succedere di tutto. La linea è sottile. Ci sono tante squadre, scontri diretti, punti in palio. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile ma non dipende solo da noi. Il Südtirol può essere un avversario scomodo in ottica secondo posto e playoff, il loro allenatore conosce la categoria, sa come affrontarla ha vinto campionati, fino alla fine darà fastidio".