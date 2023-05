Bari, il terzo posto è tuo: Folorunsho stende la Reggina

Giornata di festa per il Bari che ha battuto 1-0 la Reggina al San Nicola nel 37° turno di Serie B assicurandosi matematicamente il terzo posto in classifica. Una notizia incoraggiante in vista dei play-off, dove teoricamente potrebbero bastare quattro pareggi per ottenere la promozione.

A decidere la sfida con gli amaranto è stata la rete dell'ex Folorunsho agli sgoccioli del primo tempo, nonostante nei primi 45' fosse stata soprattutto la squadra di Filippo Inzaghi a cercare con maggiore insistenza la rete del vantaggio. Nel secondo tempo gli uomini di Mignani, soffrendo il giusto, sono riusciti a gestire l'esiguo vantaggio sprecando anche diversi match-point con Esposito e Cheddira.

Tutto sommato una buona prova dei biancorossi, a cui ora resta da preparare la trasferta di Marassi contro il Genoa del 19 maggio, prima di focalizzarsi sui play-off, che decideranno l'esito della stagione. Momentaneamente fuori dai play-off i calabresi, superati da Parma e Venezia, e ora decimi.

Menzione a parte per il grande spettacolo sugli spalti offerto dalle due tifoserie legate da un gemellaggio in essere da 35 anni, celebrato con una splendida scenografia della Curva Nord.

Bari-Reggina: la cronaca

Prima del via capitan Di Cesare riceve una maglia celebrativa dal presidente Luigi De Laurentiis per la 200ª apparizione in maglia biancorossa. Bellissima scenografia della Nord per celebrare i 35 anni del gemellaggio con i tifosi della Reggina.

In avvio subito un problema per Pucino, costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro con Strelec: al suo posto Dorval. Il primo tentativo del Bari è di Ricci che prova la battuta al volo sul bel cambio di campo di Bellomo ma viene chiuso in corner. Al 18' colpo di testa di Fabbian sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone alto sopra la traversa. Ospiti ancora pericolosi al 22': Dorval perde un brutto pallone in appoggio, Di Chiara recupera il pallone, entra in area e calcia da posizione defilata ma viene chiuso in corner da Caprile. Pressione alta da parte della Reggina, che nella prima metà costringe stabilmente i Galletti nella loro metà campo. Alla mezz'ora ci prova Folorunsho con un destro che non si abbassa sulla sponda di testa di Esposito. Dalla parte opposta attacca con maggiore convinzione la squadra di Pippo Inzaghi: al 32' tentativo in acrobazia di Strelec murato, il pallone finisce a Hernani ma il suo destro viene respinto da Dorval ben appostato. Al 36' Cheddira vince un rimpallo sulla trequarti, a sinistra c'è Esposito libero ma il marocchino perde il tempo per il passaggio e calcia col destro, provvidenziale l'opposizione di Loiacono. Dalla parte opposta ci prova Canotto con un destro dai 25 metri centrale facilmente parato da Caprile. Ancora un tentativo dalla distanza dei biancorossi con Bellomo al 41', pallone alto di poco sopra la traversa. Il Bari riesce a sbloccarla al 45' con Folorunsho: cross avvolgente di Dorval, il pallone sfila nell'area reggina e il centrocampista, ex della partita, anticipa Loiacono e riesce a deviare quel tanto che basta per beffare Contini. Si va al riposo col Bari avanti di un gol.

La ripresa ha inizio senza sostituzioni da entrambe le parti. Forte del vantaggio, il Bari prova a organizzare la manovra con relativa calma concedendo meno spazio alla Reggina. Gli ospiti al 55' provano impensierire la difesa biancorossa con uno spiovente in area di Hernani, Loiacono non ci arriva per poco. Al 59' ci prova Pierozzi dopo il tentativo di Fabbian, Ricci chiude in scivolata. Il primo giallo del match è per Maita che era diffidato e salterà la trasferta col Genoa, tornando a disposizione per la prima partita dei play-off. Primi cambi per Mignani al 64': dentro Benedetti e Ceter per Bellomo e Folorunsho. Risponde un paio di minuti più tardi Inzaghi inserendo Liotti per Di Chiara e Rivas per Terranova. Ammonito anche Di Cesare per un contrasto su Hernani al 71', il capitano però non era in diffida. Al 76' tentativo dai 20 metri di Hernani su punizione, palla rasoterra indirizzata all'angolino sinistro, Caprile si salva in angolo. Pasticcio difensivo di Gagliolo al minuto 79', ne approfitta Ceter che si avventa sulla sfera e di forza anticipa Contini, ma l'arbitro annulla per fallo del colombiano sul portiere amaranto. Altri due cambi nel Bari: Morachioli e Molina sostituiscono Esposito e Maita al l'82'. Un minuto più tardi altra grande opportunità per raddoppiare per i Galletti: Esposito arriva in area da sinistra e calcia, un grande riflesso di Contini gli nega il 2-0. A 5' dal 90' dentro Morachioli e Molina per Esposito e Maita, nella Reggina invece all'87' Lombardi prende il posto di Fabbian. Al 90' Caprile alza in corner un colpo di testa velenoso di Strelec, poi ci prova Pierozzi ma il portiere biancorosso è ancora attento. Il Bari si difende fino all'ultimo e negli ultimi istanti sciupa anche il 2-0 con Cheddira, tutto solo davanti a Contini.

Bari-Reggina 1-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (5' Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (85' Molina), Benali, Bellomo (64' Benedetti); Folorunsho (64' Ceter); Esposito (85' Morachioli), Cheddira. A disp.: Frattali, Antenucci, Botta, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Mallamo. All. Mignani

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Terranova (66' Rivas), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian (87' Lombardi), Crisetig (82' Ricci), Hernani, Di Chiara (66' Liotti); Strelec, Canotto (Galabinov). A disp.: Aglietti, Colombi, Bouah, Camporese. All. F. inzaghi

Arbitro: Minelli di Varese

Assistenti: Del Giovane – Di Giacinto

IV: Marotta

VAR: Rapuano

AVAR: Marinelli

Note - ammoniti Maita (B), Di Cesare (B), Crisetig (R), Pierozzi (R), Fabbian (R). Recupero: 2', 4'

Spettatori: 22.092 (7.651 abbonati, circa 778 tifosi ospiti)