Bari, riapre la Curva Sud del San Nicola. De Laurentiis: "Ora la sfida è riempirla"

Buone notizie per i tifosi del Bari che chiedevano la riapertura della Curva Sud dello Stadio San Nicola, in occasione della campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023.

La Società ha deciso di accogliere le istanze di questi sostenitori, rendendo da subito disponibili alla vendita gli abbonamenti per la Curva Sud alle stesse tariffe e condizioni della Curva Nord.

"Cerchiamo di essere sempre molto attenti alle esigenze e ai suggerimenti dei nostri tifosi che sono l’anima del progetto Bari - ha dichiarato il presidente Luigi De Laurentiis -. Con gli importanti investimenti dell’amministrazione comunale anche la Sud sarà più bella e accogliente che mai; guardandola oggi ha prevalso l’emozione alla matematica: RIAPRIAMOLA. Ora la sfida è riempirla. Avanti cuori biancorossi, tocca a voi!".