Ultimo giorno di calciomercato: tutte le trattative del Bari

Si è concluso alle 20 il calciomercato invernale della stagione 2022-2023. In questa pagina il riepilogo di tutte le trattative in entrata e in uscita del Bari.

Bari: le trattative dell'ultimo giorno di mercato

20:00 - Sul filo di lana arriva anche Salvatore Molina, centrocampista classe 1991 dal Monza

19:15 - C'è anche la firma di Gregorio Morachioli, centrocampiosta offensivo del Renate fino al 2026.

18:44 - Ufficializzati sia lo scambio Benali-Scavone col Brescia, sia la firma di Matino.

17:15 - Sky Sport dà per fatto il passaggio in biancorosso di Gregorio Morachioli, fantasista del Renate classe 2000, e racconta di un interessamento per Simone Panada, centrocampista difensivo nato nel 2002 di proprietà dell'Atalanta attualmente al Modena. Dialogo fitto con la Juve anche per il giovane esterno d'attacco Marley Aké.

15:00 - Ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Emanuele Terranova alla Reggina

14:00 - Definitivamente tramontata l'ipotesi Portanova dopo le veementi proteste nate sui social. Riprende quota il nome di Ahmad Benali del Brescia, e secondo Passione Bari - Radio Selene, l'alternativa può essere Tommaso Milanese, 2002 della Cremonese.

13:10 - Dalla Juve Stabia arriverà Emmanuele Matino, difensore classe '98 nella prima metà di stagione al Potenza

12:28 - Terranova sempre più vicino alla Reggina

10:39 - Bari: ecco Esposito, via Salcedo

8:48 - Il Bari su Portanova, piazza in rivolta

Bari: cessioni e acquisti mercato gennaio

Acquisti: Sarri (Juve Stabia), Sebastiano Esposito (p. Inter), Morachioli (Renate), Benali (Brescia), Matino (Potenza), Molina (Monza)

Cessioni: Paponi (Imolese), Simeri (p. Imolese), D'Errico (Crotone), Gigliotti (Crotone), Cangiano (fp Bologna), Marras (p. Cosenza), Terranova (Reggina), Scavone (Brescia)