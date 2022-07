Bari, prolungato per un'altra stagione il contratto di capitan Di Cesare

Oggi è il primo giorno di allenamenti per il Bari, che alle 17:30 si ritroverà all'Antistadio per inaugurare la preparazione della stagione 2022-2023, in attesa di svolgere le visite mediche e di partire per il ritiro di Roccaraso.

Nel frattempo, fronte mercato, arriva la conferma di una notizia che era nell'aria da tempo, ovvero il rinnovo annuale con il capitano Valerio Di Cesare che ha visto prolungare il proprio accordo fino al 30 giugno 2023. Il centrale romano sarà ancora biancorosso e verrà iscritto in lista come giocatore bandiera, senza occupare posto nella lista over.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino al giugno 2023, del rapporto che lega il difensore Valerio Di Cesare alla Società di via Torrebella. E così, dopo aver riconquistato la Serie B da protagonista e superato le 150 presenze con la maglia del Bari, il Capitano potrà continuare a scrivere altre importanti pagine a tinte biancorosse. Continuiamo a sognare insieme Capitano!"