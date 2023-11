Il Bari annuncia il prolungamento fino al 2025 di Raffaele Maiello

Il campionato di Serie B è fermo per la sosta delle nazionali ma le novità in casa Bari non mancano: il club biancorosso, infatti, ha reso noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2025 con Raffaele Maiello.

Tesserato nel mercato invernale della stagione 2021-2022, quando i Galletti erano in Serie C, dopo una lunga militanza nel Frosinone, il centrocampista originario di Acerra è diventato un punto fermo dello scacchiere biancorosso dentro e fuori dal campo. Soprannominato "Il Professore" per la sua sapienza tattica, Maiello ha totalizzato 61 presenze con la maglia del Bari fino al 21 ottobre scorso, data in cui ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio per il quale è tutt'ora in fase di recupero con rientro previsto in primavera.

Presto il club di via Torrebella, che nelle settimane scorse aveva già annunciato il prolungamento di Francesco Vicari fino al 2026, potrebbe annunciare anche un altro rinnovo di contratto, ovvero quello del laterale mancino Giacomo Ricci.