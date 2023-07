Bari, in attesa di conferme filtrano le prime indiscrezioni sulla nuova stagione

Curiosità e impazienza sono i sentimenti che animano la tifoseria del Bari, ansiosa di conoscere i programmi societari per la stagione 2023-2024.

Dopo la fragorosa delusione della finale play-off persa contro il Cagliari, le parole di Luigi De Laurentiis hanno rilanciato le ambizioni del club, ma da allora è seguito un lungo silenzio, durante il quale hanno trovato spazio voci e speculazioni.

La mancata comunicazione di notizie da parte del club, se si escludono le date del ritiro e l'intenzione del capitano Valerio Di Cesare di continuare a giocare, a tenuto un po' in ansia i supporter biancorossi. Ad ogni modo ieri l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha diffuso alcune notizie sul futuro della squadra che dovrebbe ripartire dal sodalizio composto da Ciro Polito e Michele Mignani.

Mentre per il tecnico sarebbe pronto il rinnovo con adeguamento fino al 2025, Polito dovrebbe rimanere per il momento senza rinnovare (scadenza 30 giugno 2024). Per quanto attiene ai calciatori col contratto scaduto lo scorso 30 giugno, oltre a Raffaele Pucino, sembrano aprirsi nuovi spiragli per la permanenza di Rubén Botta e di Mirco Antenucci.

Ad oggi i biancorossi hanno 24 calciatori sotto contratto, tra chi faceva parte della rosa nello scorso campionato (Caprile, Frattali, Polverino, Dorval, Di Cesare, Vicari, Zuzek, Matino, Bosisio, Maita, Maiello, Benali, Bellomo, Cheddira, Scheidler e Morachioli) e gli elementi tornati dai prestiti (Polverino, Perrotta, Celiento, Mane, D'Errico, Rossetti, Simeri e Marras). In 12 sono andati via il 30 giugno scorso tra scadenze di contratto (Antenucci, Botta, Ceter, Galano, Mazzotta, Molina, Pucino e Sarri) e fine prestito (Folorunsho, Mallamo, Benedetti ed Esposito).