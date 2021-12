Bari: la ripresa degli allenamenti fissata per il 31 dicembre

Serie C Girone C

Conclusa la prima parte della stagione 2021-2022 battendo 2-0 il Potenza, il Bari si è confermato in vetta solitaria nel Girone C di Serie C con 44 punti. Invariato il distacco dall'inseguitrice più vicina, il Monopoli, su cui i galletti conservano 7 lunghezze di vantaggio.

Ora per il gruppo allenato da Michele Mignani si profila una meritata pausa per ricaricare le pile e trascorrere le festività natalizie in famiglia. Naturalmente durante questo periodo di sosta nulla verrà lasciato al caso: bene il recupero di energie fisiche e mentali, ma nessuno dovrà allentare toppo la tensione. I galletti, a tal proposito, seguiranno un dettagliato programma quotidiano di allenamenti curato dallo staff per questi giorni di festa e i dati di ogni atleta verranno costantemente monitorati con l'ausilio dei GPS.

La ripresa degli allenamenti all'Antistadio è fissata per il 31 dicembre, non senza prima aver effettuato un nuovo ciclo di tamponi e test sierologici (ora più che mai importante, vista la riesplosione dei contagi). Si andrà avanti con allenamenti individuali fino all'esito dei tamponi e dopo aver accertato la negatività di tutti si ritonerà a lavorare in gruppo per preparare il primo impegno del nuovo anno, a Viterbo contro il Monterosi Tuscia il 9 gennaio 2022.