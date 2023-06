Bari in ritiro a Roccaraso dal 14 al 28 luglio

In attesa di comunicazioni ufficiali sul progetto tecnico dopo l'incontro dello scorso lunedì tra il presidente Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Ciro Polito, il Bari ha reso note le date del ritiro di Roccaraso, in programma dal 14 al 28 luglio.

I Galletti torneranno a svolgere la preparazione estiva nel borgo abruzzese a 1250 metri su livello del mare per il secondo anno di fila. Prima della partenza il gruppo si ritroverà a Bari il 12 e 13 luglio per svolgere visite mediche e test atletici per poi spostarsi a Roccaraso venerdì 14, con prima seduta di lavoro in campo fissata per il pomeriggio sul manto erboso del centro sportivo Comunale. Nelle due settimane di lavoro verranno giocate tre amichevoli ancora in fase di definizione.

Oltre ai nomi degli avversari (e verosimilmente dopo aver sciolto le riserve sul futuro a breve termine della squadra), nei prossimi giorni il club comunicherà dettagli e promozioni per i tifosi biancorossi che vorranno raggiungere la squadra nella località dell'Alto Sangro distante circa 335 km da Bari.