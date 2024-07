Ritiro SSC Bari: il programma completo delle amichevoli dei biancorossi

Dopo aver presentato le maglie per la stagione 2024-2025, la SSC Bari ha diramato il programma completo delle amichevoli che i biancorossi affronteranno durante il periodo del ritiro estivo a Roccaraso.

Ai nomi di San Giovanni Teatino e Folgore Delfino Curi Pescara, che erano stati ufficializzati nei giorni scorsi, si sono aggiunti quelli dell'Equipe Campania e del Frosinone. Nato nel 2010, Equipe Campania è un progetto calcistico coordinato da Antonio Trovato con il patrocinio dell'AIC, avente come obiettivo quello di fornire un'opportunità ai calciatori che desiderano migliorare la loro preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio della nuova stagione calcistica; si tratta di calciatori in attesa di contratto o in procinto di partire in ritiro con le rispettive squadre (per i calciatori che militano in squadre di serie D in poi, quando i ritiri vengono effetuati nel mese di agosto). Il Frosinone, appena tornato in Serie B, era stato avversario del Bari a chiusura del primo ritiro dei biancorossi a Roccaraso, nella stagione 2022-2023. Il 31 luglio, invece, dovrebbe esserci un'altra amichevole, il match d'addio al calcio di Valerio Di Cesare al San Nicola contro un avversario internazionale il cui nome non è ancora stato rivelato.

Bari: il programma delle amichevoli del ritiro 2024-2025

Bari-ASD San Giovanni Teatino (Promozione Abruzzo)

Domenica 14 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-ASD Folgore Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo)

Mercoledì 17 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Equipe Campania

Sabato 20 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso