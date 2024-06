Bari in ritiro a Roccaraso dal 10 al 24 luglio

La SSC Bari ha ufficializzato date e sede del ritiro in vista dell'inizio della stagione 2023-2024. Per il terzo anno di fila i biancorossi effettueranno la preparazione estiva a Roccaraso.

La squadra di Moreno Longo sarà ospite della località abruzzese dal 10 al 24 luglio. Prima della partenza per il ritiro il gruppo si ritroverà a Bari dal 6 al 10 luglio per svolgere le visite mediche di rito e i primi test atletici. Nel pomeriggio di mercoledì 10 la squadra partirà alla volta di Roccaraso, dove la mattina dell'11 svolgerà la prima sessione di allenamento sul manto erboso del centro sportivo Comunale.

Rispetto all'anno scorso, quando i Galletti riuscirono a giocare a malapena un'amichevole (il test più probante con la Juve Stabia fu annullato per motivi di ordine pubblico), il club guidato dal presidente Luigi De Laurentiis, disputerà quattro amichevoli ancora in fase di definizione. L'auspicio dei tifosi biancorossi, è che, oltre al maggior numero di amichevoli, quest'anno il Bari riesca a portare in ritiro un numero consistente dei nuovi acquisti che andranno a comporre la rosa per la nuova stagione, un'ardua missione che spetta al duo Magalini-Di Cesare e che dipenderà anche dal budget messo a disposizione dalla Filmauro.