Il Bari raggiunge Roccaraso: tutto pronto per l'inizio del ritiro

Nel primo pomeriggio il Bari è partito alla volta di Roccaraso dove svolgerà la preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione 2024-2025.

Dopo aver sostenuto l'ultimo allenamento in città, la squadra di Moreno Longo si è messa in viaggio in pullman per raggiungere la località abruzzese (scelta per il terzo anno di fila) nella quale soggiornerà per le prossime due settimane, giocando quattro gare amichevoli.

Gli unici volti nuovi già a disposizione di Longo in ritiro saranno Costantino Favasuli, esterno di centrocampo arrivato in prestito dalla Fiorentina, tuttavia, e Nosa Edward Obaretin, difensore preso in prestito dal Napoli. Presto dovrebbero aggregarsi ai compagni Lorenzo Sgarbi, anche lui in prestito dai partenopei, e Giacomo Manzari a titolo definitivo dal Sassuolo (accordo raggiunto in giornata), due profili che andranno a infoltire il reparto offensivo.

In attesa che il duo Magalini-Di Cesare concluda l'arrivo di nuovi innesti, i Galletti inizieranno a lavorare domani mattina sul campo "Comunale" di Roccaraso, dove verranno disputati tre dei quattro test programmati. La quarta amichevole contro il Frosinone, invece, si giocherà a Fiuggi, e presto verranno resi noti i dettagli sulla gara del 31 luglio al San Nicola, in cui Valerio Di Cesare darà l'addio al calcio. L'esordio ufficiale stagionale è previsto invece l'11 agosto sul campo della Cremonese per i 32esimi di Coppa Italia.

Questa sera alle 19:00 a La Spezia, invece, ci sarà il sorteggio del calendario di Serie B (live sui canali social della Lega B e dal portale di SportMediaset), un appuntamento che i biancorossi, reduci da una salvezza conquistata ai play-out, seguiranno dal proprio hotel, ansiosi di conoscere quale sarà il cammino che li aspetta nel campionato cadetto che avrà inizio nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto.