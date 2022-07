Bari, 22 reti al Roccavivara nel primo test stagionale

Nella prima uscita del ritiro di Roccaraso i galletti dilagano contro la compagine recentemente promossa in Prima categoria. Poker per Cheddira e il giovane Ahmetaj, tripletta per Antenucci. Doppiette per Botta, D'Errico, Di Cesare e Galano