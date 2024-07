SSC Bari: l'addio al calcio Di Cesare in un'amichevole contro la Salernitana?

Benché si fosse parlato di un'amichevole internazionale per tributare il giusto saluto all'ex capitano biancorosso, la partita del 31 luglio San Nicola dovrebbe essere contro il club campano appena retrocesso in B. Saltato il match con l'Adana per motivi burocratici