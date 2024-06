Il Bari accelera per il nuovo allenatore: avanti tutta su Moreno Longo

Si va verso una svolta per la panchina del Bari. L'obiettivo principale dei biancorossi sembrava essere il ritorno di Vincenzo Vivarini dal Catanzaro, un'ipotesi che era molto gradita a Luigi De Laurentiis, grande estimatore del tecnico abruzzese, ma che si è rivelata complicata sia per la clausola da pagare al club calabrese, sia per la forte concorrenza del Frosinone.

Per questi motivi, nelle ultime ore, si è registrato un deciso sorpasso della candidatura di Moreno Longo. Il 48enne torinese, senza squadra dopo essere stato esonerato dal Como, avrebbe dato la propria disponibilità a sedersi sulla panchina biancorossa, raggiungendo un'intesa per un accordo biennale con opzione per il terzo anno. L'annuncio ufficiale potrebbe avvenire già lunedì, o comunque nei primi giorni della prossima settimana, in cui dovrebbe sbloccarsi anche l'impasse per la nomina di Giuseppe Magalini come direttore sportivo.