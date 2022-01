Bari: Daniel Semenzato passa a titolo definitivo alla Viterbese

Serie C Girone C

Terzo movimento in uscita nella finestra di calciomercato invernale per il Bari che ha comunicato la cessione a titolo definitivo alla Viterbese di Daniel Semenzato. L'ex Pordenone resta in Serie C, ma approda nel Girone B, dove i laziali sono ultimi in classifica.

L'esterno classe 1987, rimasto fuori lista nella prima parte della stagione insieme ad altri tre compagni di squadra, lascia il capoluogo pugliese dopo una campionato e mezzo in cui ha totalizzato 32 apparizioni tra campionato, playoff e coppa, mettendo a referto un assist. Si tratta del terzo calciatore a lasciare i biancorossi dopo De Risio, ceduto in prestito al Pescara, e Stasi, unitosi con la stessa formula al Bitonto.