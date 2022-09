Bari-Spal 2-2, le pagelle: Antenucci il migliore, difesa in difficoltà sulle palle alte

È un Bari a due facce quello visto nel pari 2-2 con la Spal. La squadra di Mignani è stata capace di andare in vantaggio di due reti nel primo tempo e farsi recuperare in cinque minuti nella ripresa.

Merito alla formazione ospite, ma c'è sicuramente un po' di colpa dei biancorossi, che dopo il gol abbastanza episodico di La Mantia (a segno con una pur pregevolissima rovesciata) hanno dato l'impressione di essere frastornati, incassando poi il 2-2 di Rabbi.

La nota lieta, oltre l'attacco che continua a sfornare gol, sta nell'atteggiamento della squadra che ha provato a reagire e a cercare la vittoria fino al triplice fischio. Ci sono però delle evidenti sbavature che vanno corrette, in particolare la sofferenza sui traversoni laterali che arrivano in area, sui quali la difesa dei Galletti è sempre in affanno.

I migliori Today

Antenucci 7: Contro la sua ex squadra non si emoziona, anzi si esalta. Propizia la rete di Cheddira colpendo il palo, poi si mette in proprio e fa gol con un tiro da cecchino dal limite. Nella ripresa si dedica a rifinire ma Cheddira non ne approfitta.

Cheddira 6,5: Ha il merito di aprire la gara col terzo centro in campionato, tuttavia, sulla sua prestazione pesano alcune occasioni non sfruttate che potevano indirizzare l'incontro.

Di Cesare 6: Il migliore del pacchetto arretrato biancorosso, per attenzione, grinta e determinazione. Lancia persino un contropiede non sfruttato da Cheddira.

I peggiori Today

Mazzotta 5,5: Schierato titolare dopo essere stato sul piede di partenza, si vede che gli manca il ritmo partita. Troppo molle in marcatura nell'azione che porta al 2-1 ospite.

Bellomo 5,5: Non è proprio nel vivo del gioco, pur non commettendo sbavature evidenti. Il mezzo voto che manca alla sufficienza è per la clamorosa occasione sciupata calciando alto a porta sguarnita nel secondo tempo, già sul 2-2.

Terranova 5,5: In linea con le precedenti apparizioni, trasmette meno sicurezza rispetto al passato. In difficoltà sulle palle alte.

Benedetti 5,5: Inserito al posto di Maita, costretto a uscire per un guaio fisico, non riesce a non farlo rimpiangere.

Bari-Spal 2-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6; Pucino 6, Di Cesare 6, Terranova 5,5, Mazzotta 5,5; Maita 6 (46' Benedetti 5,5), Maiello 5,5, Folorunsho 6 (76' D'Errico 6); Bellomo (76' Mallamo); Antenucci 7 (79' Cangiano), Cheddira (80' Salcedo) A disp.: Frattali, D'Errico, Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Dorval, Mallamo. All. Mignani.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso 6,5; Dickmann 6, Dalle Mura 5,5 (85' Varnier sv), Meccariello 6; Tripardelli 6; Tunjov 6 (60' Rabbi 7), Esposito 7, Proia 5,5 (80' Rauti 6); Zanellato 5,5 (60' Valzania 6); Finotto 5,5 (79' Prati 6), La Mantia 7,5. A disp.: Pomini, Thiam, Fiordaliso, Zuculini, Celia, Puletto, Almici. All. Venturato 6,5.

Marcatori: 4' Cheddira (B), 45'+2 Antenucci (B), 63' La Mantia (S), 69' Rabbi (S)

Note - ammoniti Dalle Mura, Dickmann, Meccariello (S), Maita, Bellomo (B). Cooling break al 23' e al 69'. Recupero: 6' pt, 5' st.

Spettatori: 18.103 (7.582 abbonati, 105 tifosi ospiti).