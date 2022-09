Bari-Spal: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Rinforzato in attacco dagli arrivi di Salcedo e Scheidler, il Bari si rituffa nel campionato di Serie B per la partita interna con la Spal, in programma alle 14:00 al San Nicola.

Conquistati i primi tre punti della stagione, la squadra di Michele Mignani (ieri omaggiato dal Siena, di cui è stato una bandiera, con il ritiro del numero 4) dovrà vedersela con la compagine estense che ha 4 punti, uno in meno dei Galletti, ed è reduce dalla prima vittoria nel torneo dopo aver battuto il Cagliari al Mazza. C'è curiosità per capire come si comporterà la formazione biancorossa, che al netto di qualche lacuna difensiva, al Curi si è mostrata in grande spolvero dal punto di vista offensivo.

Bari-Spal: i precedenti

Tra Bari e Spal esistono in totale 33 precedenti. Il bilancio è in perfetta parità con 11 vittorie biancorosse, 11 pareggi, e 11 successi biancoblu. Nelle 16 partite disputate a Bari, 8 i successi dei padroni di casa, 7 i pareggi, solo una la vittoria degli emiliani.

L'ultimo confronto ufficiale risale a una gara di Coppa Italia della stagione 2020-2021 finita 0-0 e poi vinta dagli estensi 2-4 ai calci di rigore. Gli ultimi precedenti nel campionato cadetto, invece, risalgono alla stagione 2016-2017: 1-1 di rigore a Bari, con la Spal che andò in vantaggio con Antenucci (oggi biancorosso) al 36' e pari dei Galletti con Maniero al 63'. Al ritorno, invece, vinsero gli emiliani in rimonta: dopo l'iniziale vantaggio di Galano al 13', la Spal colpì con una doppietta di Zigoni realizzata tra il 23' e l'89'.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro gli estensi Michele Mignani non potrà contare sullo squalificato Ricci e sugli indisponibili Ceter e Vicari. Prima convocazione per Salcedo, mentre non fa parte della lista Aurélien Scheidler, arrivato a Bari soltanto ieri sera e che sarà in tribuna per assistere alla partita. L'undici che dovrebbe schierare il tecnico ligure, oltre a Caprile tra i pali, dovrebbe essere composto da Pucino, Di Cesare, Terranova e Dorval a sinistra (difficile vedere Mazzotta dal 1'). A centrocampo sembrano inamovibili Maita, Maiello e Folorunsho, mentre sulla trequarti Botta è insidiato da Bellomo. In attacco

Come arriva la Spal

Per la trasferta del San Nicola, Roberto Venturato dovrà fare i conti con alcune importanti assenze: non saranno a disposizione Moncini, Maistro, Murgia, Arena e lo squalificato Peda. Il 4-3-1-2 del tecnico spallino, con Alfonso a difendere i pali, dovrebbe vedere Dickmann e Tripaldelli nel ruolo di terzini, mentre al centro accanto a Meccariello ci sarà uno tra Dalle Mura e Varnier. A centrocampo il trio sarà composto da Proia, Esposito e Zanellato, mentre alle spalle di Finotto e La Mantia dovrebbe agire uno tra Rabbi e Valzania.

Bari-Spal: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Meccariello, Tripaldelli; Proia, Esposito, Zanellato; Valzania; Finotto, La Mantia. All. Venturato

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Miele D. - Trinchieri

IV: Arena

VAR: Minelli

AVAR: Dei Giudici

Bari-Spal: dove vederla in tv e streaming

Bari-Spal verrà trasmessa in diretta su DAZN e sarà visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 253). La partita sarà disponibile anche sull'app di Helbiz Live.