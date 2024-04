Bari, squadra in ritiro dopo la disfatta di Cosenza

Il Bari prova a salvare il salvabile dopo la sconfitta di Cosenza che ha fatto sprofondare la squadra al terzultimo posto in classifica, che a fine campionato decreterebbe la retrocessione diretta in Serie C.

Il club biancorosso ha comunicato che la squadra andrà in ritiro e riprenderà immediatamente a lavorare in vista della gara casalinga contro il Parma di mercoledì 1° maggio alle 18 al San Nicola.

"SSC Bari - si legge nel comunicato del club - rende noto che, in vista del turno infrasettimanale contro il Parma, 36a giornata di Serie BKT '23-'24 in programma a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 1° maggio, la squadra rimarrà in ritiro per preparare al meglio la sfida agli emiliani. Le sedute di allenamento verranno svolte a porte chiuse".