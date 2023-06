Impresa Bari, in 10 piega il Südtirol con Benedetti: è finale play-off

Emozioni fortissime al San Nicola dove il Bari ha sconfitto 1-0 il Südtirol nella semifinale di ritorno dei play-off di Serie B.

I Galletti che partivano dallo svantaggio di un gol dopo l'andata decisa da Rover, nonostante l'inferiorità numerica dalla fine del primo tempo per il rosso a Ricci si sono qualificati per la finale grazie al gol di Benedetti al 70'.

Il centrocampista appena entrato ha fatto letteralmente esplodere il San Nicola, per l'occasione gremito da 51.621 tifosi (record stagionale in B per l'Astronave).

La squadra di Mignani, in virtù del miglior piazzamento in classifica (3° posto contro il 6° dei tirolesi) ha guadagnato l'accesso alla doppia finale play-off (andata giovedì 8 giugno fuori casa, ritorno domenica 11 giugno al San Nicola) dove affronterà una tra Cagliari e Parma.

Bari-Südtirol: la cronaca

Rispetto alla partita d'andata Mignani ne cambia tre: Ricci per Mazzotta, Bellomo per Benedetti, Morachioli per Antenucci. Sulla carta un 4-3-3 che all'occorrenza si tramuta in un 4-4-2 come già visto in passato. Toni agonistici prevedibilmente alti sin dalle prime fasi di gioco, col Bari ad esercitare una pressione forsennata che gli ospiti provano a spezzare ricercando il fallo. All'8' è di Esposito il primo tiro in porta, un destro sporcato in corner dai difensori tirolesi. Bisoli è costretto a spendere il primo cambio al 12': problemi al ginocchio per Belardinelli sostituito da Eklu. La squadra di Mignani prova pazientemente a far girare il pallone alla ricerca del varco ma il Südtirol si difende con 10 uomini dietro la linea del centrocampo. Primo squillo di Cheddira al 34': dribbling su Zaro e destro indirizzato sul secondo palo che sfila fuori di poco. Al 41' opportunità per i biancorossi sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Vicari sporcato in corner da Zaro, deviazione non vista dall'arbitro che concede rimessa dal fondo. L'inerzia del match sembra favorevole ai Galletti che nel recupero del primo tempo hanno due ottime opportunità dalla bandierina, prima con un colpo di testa di Cheddira, fuori di poco, poi con un'altra incornata di Vicari mircolosamente deviata da Poluzzi. Poco prima di rientrare negli spogliatoi si complica la partita del Bari: Ricci effettua un errato disimpegno e lancia involontariamente a rete Curto, poi è costretto a commettere fallo e Sozza non può che mostrargli il rosso diretto per aver interrotto una chiara occasione da rete. La punizione dal limite viene battuta da Celli e il pallone viene deviato in corner. Primo tempo in archivio sullo 0-0, ma strada tutta in salita per il Bari.

Cambi per le due squadre alla ripresa del gioco: nel Bari, a sorpresa, Matino per Bellomo, nel Südtirol entra Siega per l'ammonito Eklu. I Galletti si ristemano con un 3-4-2. Dopo 3' si fanno vivi i biancorossi: tiro di Esposito, Poluzzi non trattiene, Zaro è attento ad evitare che Morachioli arrivi sul pallone. Al 59' Bisoli sostituisce Mazzocchi con Larrivey. Il Bari sembra affidarsi più ai nervi che a una costruzione elaborata della manovra e al 69' Mignani opera un triplo cambio: dentro Benedetti, Botta e Antenucci per Maita, Morachioli ed Esposito. La mossa si rivela azzeccatissima perché Benedetti al 70' con una frustata di destro infila Poluzzi facendo esplodere il San Nicola. Corre ai ripari il tecnico degli altoatesini che al 77' manda in campo Rover e Carretta per Celli e De Col. Tensione al 90' ammoniti Folorunsho e Vinetot. Finale arrembante dei tirolesi ma il fortino del Bari resiste: è finale!

Bari-Südtirol 1-0: il tabellino

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo (46' Matino); Morachioli, Esposito, Cheddira. A disp.: Sarri, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Benedetti, Folorunsho, Mallamo. All. Mignani

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot; De Col (77' Carretta), Fiordilino, Tait, Belardinelli (12' Eklu, 46' Siega), Celli (77' Rover); Mazzocchi (59' Larrivey), Odogwu. A disp.: Minelli, Lunetta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Davi, Giorgini. All. Bisoli

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV: Baroni

VAR: Chiffi

AVAR: Fourneau

Marcatori: 70' Benedetti (B)

Note - ammoniti Eklu (S), Mazzocchi (S), Siega (S), Folorunsho (B), Vinetot (S); espulso Ricci (B) al 45'+3. Recupero: 3', 6'

Spettatori: 51.621 (50 tifosi ospiti)