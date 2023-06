Bari-Südtirol 1-0, le pagelle: Benedetti eroico, Dorval stratosferico

er la semifinale di ritorno contro il Südtirol, in cui partivano con lo svantaggio di un gol dopo l'1-0 dell'andata, il tecnico del Bari Michele Mignani aveva chiesto ai suoi di gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare a passare il turno e così è stato.

Anche se in 10 per un'intera frazione di gara per il rosso a Ricci nel recupero del primo tempo, i Galletti sono riusciti a sbloccarla grazie ai cambi, con Folorunsho che ha confezionato l'assist vincente per Benedetti.

Prestazione globalmente positiva per i biancorossi, ad eccezione di Ricci, il cui errore poteva costar caro. Sugli scudi, il match winner e Dorval, autore di una prova davvero sorprendente.

I migliori Today

Benedetti 8: Oltre a essere stilisticamente molto bello il suo gol ha un peso specifico incalcolabile perché regala la finale al Bari. La miglior risposta dopo una prova non brillante a Bolzano e l'inizio in panchina.

Dorval 7,5: All'andata aveva giocato bene salvo poi concedere a Casiraghi il cross vincente per Rover, al ritorno sfodera una prestazione super per applicazione e grinta. Niente male per chi fino alla scorsa stagione era tra i dilettanti.

Di Cesare 7,5: Gli aggettivi per il capitano si stanno progressivamente esaurendo. Carico a molla, annulla completamente un cliente scomodo come Odogwu.

Folorunsho 7: È mancato come l'aria. Neanche il tempo di entrare che offre a Benedetti il pallone per il gol vittoria.

Botta 7: Mezz'ora di qualità e quantità con ben altro spirito rispetto alla partita di Bolzano in cui era apparso un po' in affanno.

Maiello 7: A Bolzano era sembrato ancora un po' arruginito, inevitabile dopo 50 giorni di stop. Rotti gli indugi torna al suo ruolo fondamentale di equilibratore.

Matino 6,5: Dopo il rosso a Ricci, Mignani punta a sorpresa sull'ex Potenza che aveva giocato finora una decina di minuti in un paio di spezzoni. Cambio azzeccato: gara senza sbavature.

I peggiori Today

Ricci 5: Invocato al posto di Mazzotta, gioca un buon primo tempo fino allo sciagurato appoggio sbagliato che favorisce Curto e porta alla sua espulsione. Una leggerezza che poteva costare cara ma che per fortuna non ha avuto strascichi.

Bari-Südtirol 1-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Caprile 6,5; Dorval 7,5, Di Cesare 7,5, Vicari 7, Ricci 5; Maita 6,5 (69' Benedetti 8), Maiello 7, Bellomo 6,5 (46' Matino 6,5); Morachioli 6,5 (69' Botta 7), Esposito 6,5 (Folorunsho 7), Cheddira 6,5. A disp.: Sarri, Benali, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Mallamo. All. Mignani 7,5

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi 6,5; Curto 6,5, Zaro 6,5, Vinetot 6; De Col 6 (77' Carretta sv), Fiordilino 5,5, Tait 6, Belardinelli sv (12' Eklu 5, 46' Siega 5), Celli 5 (77' Rover 6); Mazzocchi 5,5 (59' Larrivey 5), Odogwu 5,5. A disp.: Minelli, Lunetta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Davi, Giorgini. All. Bisoli 5,5

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV: Baroni

VAR: Chiffi

AVAR: Fourneau

Marcatori: 70' Benedetti (B)

Note - ammoniti Eklu (S), Mazzocchi (S), Siega (S), Folorunsho (B), Vinetot (S); espulso Ricci (B) al 45'+3. Recupero: 3', 6'

Spettatori: 51.621 (50 tifosi ospiti)