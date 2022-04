Bari-Südtirol 1-2: galletti rimontati, al San Nicola passano gli altoatesini

Il Bari è stato sconfitto dal Südtirol nel primo incontro della Supercoppa di Serie C. Al San Nicola è finita 1-2 per gli altoatesini, autori di una rimonta nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per il gol di Andrea D'Errico pcoo dopo la mezz'ora. Di De Col e Casiraghi le reti che hanno deciso la sfida a favore degli uomini di Javorcic.

Il risultato lascia un po' di amaro in bocca visto che i galletti erano apparsi più pimpanti e reattivi rispetto alle ultime due uscite con Taranto e Palermo. Tuttavia, nella ripresa la squadra allenata da Mignani nella ripresa è stata sorpresa dalla grande aggressività degli ospiti che hanno poi ribaltato il punteggio grazie a due gol di pregevolissima fattura.

Avendo perso, il Bari come stabilito dal regolamento di questo torneo con "Girone a 3" affronterà il Modena sabato 7 maggio allo Stadio Braglia.

Bari-Südtirol: la cronaca

Diverse novità rispetto alla gara col Palermo nell'undici dei biancorossi: in porta c'è Polverino, cambia la coppia difensiva con Gigliotti al posto di Terranova, a centrocampo tornano Maita e D'Errico con Maiello, mentre Mallamo vince il ballottaggio sulla trequarti con Galano. In attacco con Cheddira c'è Simeri e non Antenucci che parte inizialmente dalla panchina.

La fase di studio dei primi minuti viene interrotta al 5' da un tiro dalla distanza di Eklu che termina fuori alla sinistra di Polverino. Gli ospiti si fanno vedere ancora all'8' con un colpo di testa di Zaro su azione da corner, para senza affanni il portiere biancorosso. Prima azione travolgente dei galletti al 9': Mallamo viene lanciato in profondità, temporeggia e poi cerca il cross per Simeri che per poco non ci arriva in acrobazia. Fase di stallo con molti duelli a centrocampo, per vedere un'altra conclusione bisogna aspettare il 25' con un sinistro di Maita dalla media distanza che termina alto sopra la traversa. S'infiamma la partita al 28': il Südtirol colpisce il palo con Fischnaller con un tiro leggermente deviato da un difensore biancorosso, brivido per Polverino. L'azione poi riparte immediatamente dall'altra parte col contropiede di Simeri, al tiro dal limite chiuso in corner dall'intervento di Meli. Il punteggio si sblocca subito dopo la mezz'ora: Cheddira e Simeri scambiano al limite dell'area, l'italo-marocchino torna indietro e cede la sfera a D'Errico che salta un paio di avversari, si accentra e con un destro secco dai 20 metri batte l'estremo difensore altoatesino. Prova a reagire quasi immediatamente il Südtirol che si fa vivo dalle parti di Polverino con un destro di Rover dall'interno dell'area di rigore, nessun problema per il portiere biancorosso. Al 40' gli ospiti perdono Eklu per infortunio, al suo posto entra Broh. Il Bari prova a chiudere il primo tempo in attacco con un tiro dal limite di Ricci chiuso in corner. I primi 45' vanno in archivio con i galletti in vantaggio.

Un altro cambio nel Südtirol durante l'intervallo: Odogwu rileva Fischnaller. Ancora un legno colpito dagli altoatesini in avvio di ripresa direttamente da calcio di punizione di Moscati. Il pareggio della squadra di Javorcic arriva al 51' con una gran conclusione dalla distanza di De Col che lascia di sale Polverino terminando dritta all'incrocio. La reazione del Bari è affidata a un calcio piazzato dai 25 metri di Gigliotti che termina di poco fuori alla sinistra della porta difesa da Meli. Preme la squadra di Mignani alla ricerca del nuovo vantaggio: numero di Ricci che sguscia tra due avversari e serve Maita appostato all'altezza del dischetto, la conclusione del centrocampista però si perde alta sopra la traversa. Un minuto più tardi reclamano i biancorossi pugliesi per un presunto contatto in area di rigore tra Zaro e Cheddira, il direttore di gara Scarpa lascia giocare. Scoccata l'ora di gioco, Mignani cambia in attacco mandando in campo Paponi per Simeri. Vicino al raddoppio il Südtirol: suggerimento di Moscati in area per Vinetot che si ritrova a tu per tu con Polverino ma calcia clamorosamente fuori. La formazione ospite sembra averne di più in questo secondo tempo e si rende ancora pericolosa con un tiro di Moscati e col nuovo entrato Casiraghi, subentrato nel frattempo al posto di Galuppini. Proprio Casiraghi su assist di Broh, realizza la rete dell'1-2 con un gran destro a volo anticipando Belli. Nell'ultimo spezzone di gara il Bari prova il tutto per tutto operando altri quattro cambi: dentro Misuraca e Citro per D'Errico e Mallamo e poi anche Antenucci e Galano per Cheddira e Maita. Antenucci prova il gran tiro all'85', Meli si allunga e risponde presente. Il numero 7 biancorosso è ancora protagonista un paio di minuti più tardi quando dopo essersi liberato in area di rigore apre il piattone col sinistro cercando il secondo palo, la sfera però termina fuori di poco.

Bari-Südtirol 1-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Polverino; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci; Maita (81' Galano), Maiello, D’Errico (75' Misuraca); Mallamo (75' Citro); Simeri (60' Paponi), Cheddira (81' Antenucci). A disp.: Frattali, Plitko, Celiento, Bianco, , Mazzotta, Terranova, Scavone, Paponi. All. Mignani.

SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; De Col (82' Malomo), Zaro, Vinetot, Fabbri; Moscati, Eklu (40' Broh), H’Maidat (66' Gatto); Galuppini (67' Casiraghi), Rover, Fischnaller (46' Odogwu). A disp.: Poluzzi, Curto, Heinz, Harrasser, Beccaro, Mayr. All. Javorcic.

Arbitro: Scarpa di Collegno

Assistenti: Licari - Festa

IV: Calzavara

Marcatori: 33' D'Errico (B), 51' De Col (S), 72' Casiraghi (S)

Note - ammoniti D'Errico (B). Recupero: 1' pt, 3' st. Spettatori paganti: 5.043 (1 tifoso ospite)