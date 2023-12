Bari-Südtirol 2-1: la decide Di Cesare, boccata d'ossigeno per i biancorossi

Il Bari rialza la testa grazie al suo uomo più rappresentativo. Dopo due sconfitte consecutive i biancorossi sono tornati alla vittoria battendo 2-1 il Südtirol al San Nicola.

A decidere la sfida un gol segnato dal capitano Valerio Di Cesare al 71'. La gara, che ha visto i Galletti in superiorità numerica dal 15' del primo tempo per il rosso diretto mostrato a Cuomo, era stata precedentemente sbloccata da un calcio di rigore di Sibilli al 23', ma gli ospiti avevano pareggiato al 36' con Vinetot sugli sviluppi di un corner.

Con la Curva che ha esortato i giocatori a dare tutto fin dal fischio d'inizio, il Bari è rientrato in campo per il secondo molto più propositivo e dopo un gol giustamente annullato ad Aramu è riuscito a volgere le sorti dell'incontro a proprio favore grazie alla caparbietà del capitano, al secondo centro in campionato.

Grazie a questi tre punti il Bari avanza a quota 21 in classifica agganciando il nono posto, momentaneamente a -3 dall'ottavo posto del Palermo che giocherà domani pomeriggio in trasferta col Parma. Nel prossimo turno la squadra di Marino andrà a giocare sul campo dello Spezia, terzultimo ma vittorioso in casa dell'Ascoli.

Bari-Südtirol: la cronaca

Match che inizia tra i cori della Nord che esorta a tirare fuori gli attributi e con il Südtirol aggressivo si dalle prime battute.

All 8' prima occasione della partita: Brenno è reattivo su Rauti, poi Lunetta da buona posizione manda fuori di testa. Difesa biancorossa immobile. Verso il quarto d'ora di gioco Sibilli, MVP del mese di novembre, attua una percussione centrale e al momento dello scarico per il compagno viene fermato fallosamente da Cuomo. L'intervento viene rivisto al monitor dal direttore di gara Cosso che estrae il rosso diretto per il centrale altoatesino. Bari in superiorità numerica. Al 17' Aramu ci prova su punizione, Poluzzi si rifugia in corner. Valente prova a risistemare i suoi al 19' inserendo Vinetot per Rauti ma al 24' accade un altro episodio chiave al 24': cross di Pucino da destra, Vinetot respinge corto Lunetta abbatte Ricci in area di rigore nel tentativo di anticiparlo. L'arbitro non ha dubbi e indica subito il dischetto. Dagli 11 metri va Sibilli che battezza l'angolo alla sinistra di Poluzzi e lo batte con un piattone rasoterra. Al 34' moto d'orgoglio del Südtirol nonostante l'uomo in meno: Peeters ci prova su azione d'angolo, ma la difesa barese allontana. Poco dopo conclusione di Lunetta deviata in corner da Brenno. E sugli sviluppi del calcio d'angolo gli altoatesini pareggiano con Vinetot, più lesto di tutti a risolvere la mischia creatasi all'altezza dell'area piccola. Ancora un gol subito da palla inattiva per i biancorossi. Al 43' ci prova Achik con un destro dall'interno dell'area che si perde alto, mentre al 45' è Brenno a salvare in uscita su Merkaj. Il primo tempo si chiude in parità sull'1-1 dopo 5' di recupero.

Dopo l'intervallo Marino opera un doppio cambio: vanno fuori Pucino e l'ammonito Acampora sostituiti da Dorval ed Edjouma. Cambi evidentemente fatti per preservare e sfruttare la superiorità numerica. Nelle prime fasi della ripresa è soprattutto Achik a farsi vivo nella metà campo avversaria ma senza costrutto. AL 58' Aramu serve Sibilli all'altezza della mezza luna, controloo e destro che sfila largo alla destra di Poluzzi. Gol annullato ai biancorossi al 59' che erano andati a segno con Aramu, l'azione però era viziata da un fallo di Benali su Casiraghi. Pericoloso Sibilli al 65': serpentina e tiro deviato in corner da Vinetot. Doppio cambio per gli ospiti al 66': dentro Pecorino e Ciervo per Merkaj e Lunetta. Premono i biancorossi alla ricerca del vantaggio: dopo un'azione insistita sulla catena di sinistra Achik va al tiro dall'interno dell'area ma non inquadra lo specchio. Il 2-1 arriva al 71': Benali crossa da destra, spizzata del difensore altoatesino, il pallone arriva a Di Cesare che con un diagonale da sinistra che non dà scampo a Poluzzi. Secondo gol stagionale del capitano, che corre ad esultare sotto la Nord. Subito dopo Marino manda in campo Morachioli per Aramu. Al 76' risponde Valente con una doppia sostituzione: dentro Cisco e Cagnano per Ghirlinghelli e Casiraghi. Poco prima del doppio cambio scintille tra Davì e Sibilli, entrambi ammoniti: pesante il giallo per il calciatore del Bari che era diffidato e salterà la gara con lo Spezia. All'81' dentro anche Maita per Koutsoupias. Buona opportunità in contropiede sprecata dal Bari all'86': Sibilli va via sulla destra, potrebbe appoggiare centralmente ma rientra e prova il tiro che viene ribattuto, tornato in possesso del pallone serve Morachioli che spara alto dall'altezza del dischetto. Durante il recupero si fa male Benali, sostituito da Bellomo al 93'.

Bari-Südtirol 2-1: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino (46' Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora (46' Edjouma), Benali (90'+3 Bellomo), Koutsoupias (81' Maita); Aramu (73' Morachioli), Sibilli, Achik. A disp.: Pissardo, Matino, Ménez, Faggi, Zuzek, Ahmetaj, Frabotta. All. Marino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli (76' Cisco), Giorgini, Cuomo, Davì; Casiraghi (76' Cagnano), Tait, Peeters, Lunetta (66' Ciervo); Merkaj (66' Pecorino), Rauti (16' Vinetot). A disp.: Drago, Arlanch, Broh, Shiba, Kofler, Moutassime, Lonardi. All. Valente

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Zingarelli - Ricciardi

IV: Pezzopane

VAR: Graffio

AVAR: Muto

Marcatori: 25' rig. Sibilli (B), 36' Vinetot (S), 71' Di Cesare (B)

Note - ammoniti 13' Ghirlinghelli (S), 20' Acampora (B), 39' Peeters (S), 61' Vinetot (S), 75' Davì (S), 75' Sibilli (B), 84' Ricci (B). Espulso Cuomo (S) al 15' per condotta violenta. Recupero: 5', 5'. Corner: 8-5

Spettatori: 13.583 (8.809 abbonati, 48 ospiti)