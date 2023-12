Bari-Südtirol 2-1, le pagelle: Di Cesare certezza incrollabile, ancora male Acampora

Il Bari è tornato a vincere battendo il Südtirol al San Nicola. Un successo che dà respiro dopo le contestazioni seguite alle due sconfitte di fila con Venezia e Lecco ma che ancora non certifica la guarigione dei biancorossi.

Pur beneficiando di un uomo in più dal 15' del primo tempo e passando in vantaggio qualche minuto più tardi con Sibilli (altra buona prestazione, peccato per il giallo che gli farà saltare la prossima), infatti, la squadra si è mostrata timorosa dando l'impressione di poter essere colpita al primo affondo degli avversari, come poi è avvenuto in occasione del pari.

Fortunatamente la ripresa è stata più convincente e ha visto salire in cattedra l'inossidabile capitano biancorosso Valerio Di Cesare che in proiezione offensiva ha realizzato il gol da tre punti.

Bari-Südtirol, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Attento quando viene chiamato in causa come in occasione il tiro di Lunetta al 34'. Incolpevole sul pari di Vinetot.

Pucino 6: Quando Casiraghi lo punta soffre la sua velocità ma compensa con l'esperienza e quando può prova ad accompagnare l'azione. Dal 46' Dorval 6,5: Inserito per dare più spinta sulla destra, riesce nell'impresa.

Di Cesare 7: Preso alla sprovvista insieme al resto della retroguardia sul corner da cui nasce il pari altoatesino è bravo a non perdersi d'animo e a trovarsi al posto giusto al momento giusto per siglare il gol che vale un'importantissima vittoria. Rischia addirittura di fare doppietta. Il Bari si aggrappa a lui.

Vicari 6: Merkaj gli dà filo da torcere, nella ripresa, invece, è bravo a limitare Pecorino.

Ricci 6,5: Si guadagna il calcio di rigore che vale il momentaneo vantaggio. Prova ad essere pericoloso con le sue discese sulla sinistra, mentre potrebbe essere più preciso in fase di cross.

Koutsoupias 6: Non brilla particolarmente nel primo tempo, cresce nella ripresa ma finisce esausto. Dall'81' Maita: sv

Benali 6,5: Il migliore del centrocampo biancorosso. Più veloce nelle geometrie rispetto alle precedenti partite,

Acampora 5,5: Niente da fare, ancora non ingrana. Becca un giallo a metà della prima frazione e la sua partita finisce dopo un solo tempo. Dal 46' Edjouma 6: Ancora timido ma gradualmente più coinvolto nel gioco.

Aramu 6: Ci prova con una punizione e un paio di conclusioni. Dal 73' Morachioli 5,5: Ha la palla per chiuderla ma spara alto da ottima posizione.

Sibilli 6,5: Nel primo tempo fa espellere Cuomo e realizza il rigore che dà il momentaneo vantaggio. Prova sempre a rendersi pericoloso calciando appena ha spazio. Mezzo voto in meno per il giallo per proteste che gli farà saltare la Spezia.

Achik 6: Nel primo tempo si vede solo con un tiro fuori bersaglio, mentre nella ripresa attacca con più convinzione.

Marino 6: Nel primo tempo la sua squadra è timorosa nonostante il vantaggio e l'uomo in più e prende ancora gol su palla inattiva. Dà la scossa con i cambi dopo l'intervallo e i suoi giocano con più convinzione.

Bari-Südtirol 2-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6; Pucino 5,5 (46' Dorval 6,5), Di Cesare, Vicari 6, Ricci 6,5; Acampora 5,5 (46' Edjouma 6), Benali 6,5 (90'+3 Bellomo sv), Koutsoupias 5,5 (81' Maita sv); Aramu 6 (73' Morachioli sv), Sibilli 6,5, Achik 6. A disp.: Pissardo, Matino, Ménez, Faggi, Zuzek, Ahmetaj, Frabotta. All. Marino 6.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6; Ghiringhelli 5,5 (76' Cisco sv), Giorgini 5,5, Cuomo 4, Davì 5,5; Casiraghi 6,5 (76' Cagnano sv), Tait 6, Peeters 6, Lunetta 5 (66' Ciervo); Merkaj 5,5 (66' Pecorino 5), Rauti 6 (16' Vinetot 6,5). A disp.: Drago, Arlanch, Broh, Shiba, Kofler, Moutassime, Lonardi. All. Valente 6

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Zingarelli - Ricciardi

IV: Pezzopane

VAR: Graffio

AVAR: Muto

Marcatori: 25' rig. Sibilli (B), 36' Vinetot (S), 71' Di Cesare (B)

Note - ammoniti 13' Ghirlinghelli (S), 20' Acampora (B), 39' Peeters (S), 61' Vinetot (S), 75' Davì (S), 75' Sibilli (B), 84' Ricci (B). Espulso Cuomo (S) al 15' per condotta violenta. Recupero: 5', 5'. Corner: 8-5

Spettatori: 13.583 (8.809 abbonati, 48 ospiti)