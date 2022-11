Bari-Südtirol 2-2: i biancorossi vanno sotto e poi rimontano, ancora un pari al San Nicola

Si è conclusa col punteggio di 2-2 la sfida tra Bari e Südtirol valevole per la 13ª giornata di Serie B. Dopo essere finiti in svantaggio di due gol, colpiti da Tait e Odugwu, gli uomini di Mignani hanno accorciato le distanze poco prima della conclusione del primo tempo con Di Cesare, trovando poi la rete del pareggio nella ripresa con un gran gol di Salcedo.

È il terzo pareggio consecutivo per i Galletti che cedono una posizione in classifica alla Ternana, e occupano ora il sesto posto con 21 punti. Ora una settimana di sosta per gli impegni delle nazionali, poi il campionato riprenderà con la trasferta sul campo del Como domenica 27 novembre alle 15:00. Per il Bari, tre giorni di riposo e ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì.

Bari-Südtirol: la cronaca

Anche se convocati, Mignani rinuncia a Vicari e Maiello e Ceter, neanche in lista. In difesa con Di Cesare c'è Zuzek, a centrocampo Mallamo e Bellomo completano il reparto con Maita in regia, mentre sulla trequarti c'è Salcedo e non Botta alle spalle di Scheidler e Antenuccci (coppia d'attacco inedita). In panchina Cheddira che dopo questa partita andrà ai Mondiali. Iniziata la partita, dagli spalti piovono cori tutt'altro che amichevoli per il grande assente Masiello, nel frattempo il Südtirol attacca, e al 3' va al tiro con Rover su sponda di Odugwu, conclusione che termina in angolo. Il primo tentativo del Bari è un colpo di testa di Scheidler su assist di Antenucci facilmente parato da Poluzzi al 6'. Un paio di minuti più tardi è Salcedo a provarci con un tiro, apparecchiato ancora una volta da Antenucci, pallone deviato in corner. Pericolosissimo il Südtirol con un tiro di sinistro di Rover da limite dell'area biancorossa: la sfera s'infrange sul palo esterno e sfila alla destra di Caprile. Gli altoatesini sbloccano il punteggio con un colpo di testa di Tait al 21' su cross di Belardinelli. Il gol viene inizialmente annullato da Maggioni, ma poi con l'ausilio del VAR, dopo circa 4' di attesa viene convalidato tra lo sconcerto dei biancorossi che si erano fermati credendo che il pallone fosse uscito. Il Bari ci prova al 33' sugli sviluppi di un corner: Di Cesare appoggia per Pucino che prova il sinistro ma viene chiuso nuovamente in angolo. Inefficace la reazione dei Galletti, che al 37' vengono infilati di nuovo, questa volta da Odugwu, con un'azione del tutto simile a quella del primo gol, ma con cross dal lato opposto. In questo caso il Bari lamentava un fallo su Pucino, non ravvisato dall'arbitro. Al 42' ci prova ancora Rover dal limite, questa volta Caprile para. Il Bari accorcia le distanze al 43' con un colpo di testa del capitano Di Cesare, ben assistito da un piazzato di Bellomo. Il primo tempo, dopo 4' di recupero, va in archivio sull'1-2 per gli ospiti.

Nessun cambio alla ripresa del gioco e Bari che si ripresenta in campo con un piglio nettamente più aggressivo rispetto al primo tempo, stazionando stabilmente nella metà campo del Südtirol. Al 53' spunto personale di Ricci sulla corsia sinistra, col difensore che riesce ad entrare nell'area ospite e ad andare al traversone poi smanacciato da Poluzzi, con l'azione che sfuma. Sul successivo ribaltamento di fronte, Odugwu serve Rover in profondità, ne viene fuori un sinistro pericoloso che termina di poco fuori dalla porta difesa da Caprile. In prossimità dello scoccare dell'ora di gioco, Mignani manda in campo Dorval per Pucino e Botta per Bellomo. Salcedo al 61' mette un altro pallone pericoloso in mezzo, Scheidler però manca l'appuntamento sul secondo palo. Il francese poco più tardi crea il primo pericolo della sua partita con un destro che si infrange sulla traversa. Il pari dei Galletti, ad ogni modo, è soltanto rimandato di qualche minuto e arriva al 65' con una splendida volée di Salcedo, bravissimo a coordinarsi sul cross di Ricci. Primo cambio per gli altoatesini al 68': Rover prende il posto di Casiraghi. Ancora pericoloso Di Cesare al 71' con un colpo di testa su azione d'angolo, pallone fuori non di molto. Nel Bari Benedetti rileva Salcedo al 76', poco dopo gli ospiti mandano in campo Pompetti e Carretta per Tait e Mazzocchi. Occasionissima all'82' per il Bari: Botta serve Antenucci che va al tiro dall'interno dell'area, Poluzzi si salva in corner. Brivido per i biancorossi al minuto 84: Carretta, appena entrato, semina il panico a sinistra, entra in area e prova il mancino sul secondo palo col pallone che termina fuori di un soffio.

Bari-Südtirol 2-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (59' Dorval), Di Cesare, Zuzek, Ricci; Mallamo, Maita, Bellomo (59' Botta); Salcedo (76' Benedetti); Scheidler, Antenucci. A disp.: Frattali, D’Errico, Cheddira, Gigliotti, Galano, Terranova, Mazzotta, Bosisio, Cangiano. All. Mignani

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Curto, Belardinelli; Rover (68' Casiraghi), Nicolussi Caviglia, Tait (80' Pompetti), De Col; Mazzocchi (80' Carretta), Odogwu. A disp.: Iacobucci, Vinetot, Barison, Siega, D'Orazio, Davi, Crociata, Capone, Schiavone. All. Greco (Bisoli squalificato)

Arbitro: Maggioni

Assistenti: Raspollini - Vigile

IV: Cherchi

VAR: Zufferli

AVAR: Miele G.

Marcatori: 21' Tait (S), 37' Odugwu (S), 43' Di Cesare (B), 65' Salcedo (B)

Note ammoniti Maita (B), De Col (S). Recupero: 4' pt, 4' st.

Spettatori: 18.493 (7.651 abbonati; 56 tifosi ospiti)