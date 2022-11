Bari-Südtirol, le pagelle: i Galletti si aggrappano a Di Cesare e Salcedo, male Zuzek

Un Bari dai due volti, come già successo in altre occasioni in questa stagione, ha pareggiato 2-2 con il Südtirol, avversario che si conferma ostico per tutti, ma in particolare per i Galletti che in due partite contro gli altoatesini non hano mai vinto.

Primo tempo non bello da parte della squadra di Mignani (che potrebbe averci messo del suo, con qualche scelta che ha rosicchiato le certezze dei suoi): al 37' dopo il gol di Odugwu, erano due le reti di svantaggio, visto che al 21' aveva colpito anche Tait (in maniera contestata, ma per questo vi rimandiamo alla cronaca della partita).

Sugli scudi nel pari del San Nicola ci sono sicuramente Valerio Di Cesare, quasi quarantenne ma con la voglia di un ragazzino, ed Eddie Salcedo, diamante grezzo che ieri ha fatto vedere parte del suo valore. Non del tutto positive le prove di Caprile e Scheidler, male Zuzek.

I migliori Today

Di Cesare 7: Soffre anche lui sulle palle alte da cui nascono i gol altoatesini, ma il suo spirito indomito gli permette di tenere a galla i suoi, realizzando un fondamentale gol prima di rientrare negli spogliatoi. Carisma, temperamento, grinta, sono doti che non sfioriscono anche col passare dell'età.

Salcedo 6,5: Croce e delizia. A tratti indolente, si accende all'improvviso nella ripresa con un gol tanto bello quanto importante. Da tifosi del Bari, c'è da augurarsi che sia la scintilla che lo accende definitivamente.

Botta 6,5: Il suo ingresso in campo nel ruolo di mezz'ala regala verve al Bari. Lega il gioco, propone, rincorre. Sicuri di poter fare a meno di lui dall'inizio?

Ricci 6,5: La prima frazione lo vede faticare senza mai riuscire a rendersi pericoloso al cross, nella ripresa, invece, trova maggiori spazi e offre a Salcedo l'assist per il pari

I peggiori Today

Caprile 5,5: Dà l'impressione di poter fare di più su entrambe le azioni che portano ai gol degli ospiti, non tanto sul primo in cui anche lui sembra essere ingannato dalla segnalazione dell'assistente, ma in particolare sul secondo. Per il resto ordinaria amministrazione.

Zuzek 5: Complice l'affaticamento di Vicari, lo sloveno si rivede tra i titolari ma il suo impatto non è positivo. Sul primo gol partecipa alla distrazione collettiva del reparto, sul secondo si fa prendere il tempo da Odugwu.

Scheidler 5,5: Nel primo tempo fa tantissima fatica a rendersi pericoloso. La ripresa lo vede provarci con più convinzione e colpire anche una traversa. Deve alzare il livello di intensità agonistica e sfruttare meglio il fisico possente di cui è dotato.

Bari-Südtirol 2-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 5,5; Pucino 6 (59' Dorval 6), Di Cesare 7, Zuzek 5, Ricci 6,5; Mallamo 5,5, Maita 6, Bellomo 6 (59' Botta 6,5); Salcedo 6,5 (76' Benedetti sv); Scheidler 5,5, Antenucci 6. A disp.: Frattali, D’Errico, Cheddira, Gigliotti, Galano, Terranova, Mazzotta, Bosisio, Cangiano. All. Mignani 6

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6,5; Berra 5,5, Zaro 6, Curto 6, Belardinelli 6,5; Rover 6 (68' Casiraghi 6), Nicolussi Caviglia 6, Tait 6,5 (80' Pompetti sv), De Col 6; Mazzocchi 6 (80' Carretta sv), Odogwu 7. A disp.: Iacobucci, Vinetot, Barison, Siega, D'Orazio, Davi, Crociata, Capone, Schiavone. All. Greco 6 (Bisoli squalificato)

Arbitro: Maggioni

Assistenti: Raspollini - Vigile

IV: Cherchi

VAR: Zufferli

AVAR: Miele G.

Marcatori: 21' Tait (S), 37' Odugwu (S), 43' Di Cesare (B), 65' Salcedo (B)

Note ammoniti Maita (B), De Col (S). Recupero: 4' pt, 4' st.

Spettatori: 18.493 (7.651 abbonati; 56 tifosi ospiti)