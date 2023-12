Bari, emergenza in attacco contro il Südtirol: Diaw si ferma di nuovo

Continua a piovere sul bagnato in casa Bari. Il club biancorosso, alle prese con il secondo momento di crisi della stagione dopo l'esonero di Mignani a inizio ottobre, è reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di Pasquale Marinp, lontana 6 punti dalla zona play-off e con un margine di 2 sole lunghezze sulla zona play-out, nel prossimo turno ospiterà il Südtirol al San Nicola e sarà in piena emergenza in attacco.

Oltre a Marco Nasti, squalificato dopo aver ricevuto il quinto giallo del torneo contro il Lecco, contro gli altoatesini (che hanno 17 punti, uno in meno del Bari e hanno appena esonerato il tecnico Pierpaolo Bisoli, promuovendo l'allenatore della Primavera Federico Valenti), non sarà a disposizione neanche Davide Diaw.

In una nota della SSC Bari, infatti, si apprende che l'attaccante ha riportato un trauma lombare e ha già intrapreso il percorso di recupero. In 15 giornate di campionato disputate finora, sono già 5 le gare saltate per infortunio dal calciatore arrivato in estate in prestito dal Monza. L'unica punta di ruolo disponibile per quello che al momento è uno spareggio salvezza sarà il diciottenne Hemsley Akpa-Chukwu, autore di un gol in 2 presenze.