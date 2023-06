Bari-Südtirol: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ormai è tutto pronto per il ritorno della semifinale play-off tra Bari e Südtirol, in programma questa sera alle 20:30 al San Nicola. Si riparte dall'1-0 per i tirolesi nel match d’andata disputato lo scorso lunedì al Druso, deciso al 92' da Rover.

Per credere ancora al sogno promozione i Galletti sono costretti a tentare il tutto per tutto avendo la vittoria come unico risultato possibile per avanzare in finale. Al contrario il Südtirol, dopo aver vinto “gara-1” gode di due risultati su tre (avanzerebbe anche in caso di parità). Una spinta di fondamentale importanza per Mignani e i suoi potrebbe arrivare dagli spalti: al San Nicola sono previsti poco meno di 50mila spettatori e l’atmosfera si preannuncia infuocata.

Dirigerà l’incontro il signor Simone Sozza della sezione arbitrale di Seregno. Con il fischietto lombardo due precedenti per il Bari (1 sconfitta in Coppa Italia ai rigori con la Spal e una vittoria, in trasferta a Perugia in Serie B). A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio. Quarto ufficiale il Signor Niccolò Baroni di Firenze. Daniele Chiffi di Padova sarà il VAR, Francesco Forneau di Roma-1 l’AVAR.

Bari-Südtirol: i precedenti

Bari e Südtirol si affronteranno per la quinta volta nella loro storia fatta di incroci recenti. Fino ad ora il bilancio è di due vittorie per gli altoatesini, una per i pugliesi e un pareggio. Nelle gare al San Nicola vanno citati l’1-2 per i tirolesi in Supercoppa di Serie C (gol di D'Errico, De Col e Casiraghi) e il pari 2-2 del girone d’andata della stagione di Serie B 2022-2023 (in rete Tait, Odogwu, Di Cesare e Salcedo).

Come arriva il Bari

Per la partita di ritorno contro gli altoatesini il tecnico dei biancorossi Michele Mignani non avrà a disposizione Frattali, squalificato, mentre tornano in lista Ceter e Pucino, assenti all’andata. Proprio Pucino potrebbe trovare subito spazio nell’undici titolare dei biancorossi, riprendendosi la corsia destra dopo aver smaltito l’infortunio. La linea difensiva davanti a Caprile sarà completata da Di Cesare, Vicari, con Ricci che potrebbe prendere il posto di Mazzotta a sinistra. A centrocampo non dovrebbero esserci variazioni con Maiello affiancato da Maita e Benedetti. Sulla trequarti, invece, possibile il rientro di Folorunsho, in panchina per tutta la partita a Bolzano per via dei problemi alle ginocchia che ne stanno limitando l’impiego. Per l’attacco la coppia prescelta per iniziare la partita dovrebbe essere quella formata da Cheddira ed Esposito.

Come arriva il Südtirol

Secondo le indiscrezioni della vigilia, Pierpaolo Bisoli, che dovrà fare a meno degli ex Masiello e Schiavone e di Davi, dovrebbe disporre i suoi con un 4-4-2 che all’occorrenza può trasformarsi in un più accorto 3-5-2, senza variazioni rispetto alla partita d’andata. Poluzzi tra i pali, la difesa con Curto, Zaro, Vinetot e De Col. Lunetta e Belardinelli sugli esterni con Tait e Fiordilino al centro e l’attacco composto da Odogwu e Mazzocchi.

Bari-Südtirol: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Lunetta, Tait, Fiordilino, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV: Baroni

VAR: Chiffi

AVAR: Fourneau

Bari-Südtirol: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Südtirol, con calcio d’inizio fissato alle 20:30 al San Nicola, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn ed Helbiz Live e in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). La partita si potrà acquistare anche in pay-per-view su OneFootball.