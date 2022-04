Bari-Südtirol, le probabili formazioni: torna Maita, Mallamo dietro le punte

Inizia la Supercoppa di Serie C, torneo giunto alla sua settima edizione (fu istituita nel 2015, quando la serie C tornò ad avere i 3 classici gironi come negli anni ‘60/’70) che mette a confronto le vincitrici dei tre gironi di Serie C: Bari (Girone C), Modena (Girone B) e Südtirol (Girone A).

La prima gara di questo torneo sarà Bari-Südtirol, una sfida tra biancorossi (colori sociali di entrambe le compagini), che non si sono mai incrociati prima né in gare ufficiali, né in amichevoli. La seconda giornata è prevista sabato 7 maggio (il Modena affronterà la perdente della prima gara o, in caso di pareggio, il Bari allo Stadio “Braglia”), mentre nella terza giornata sabato 14 maggio (giocheranno le due squadre che non si sono affrontate nella prima e nella seconda giornata).

Nonostante sugli spalti del San Nicola non sia previsto certo il pienone delle ultime gare, ci sono i presupposti per assistere a un incontro interessante, se non altro perché gli altoatesini alla prima promozione in B della loro storia, hanno dominato il proprio girone totalizzando 90 punti e subendo appena 9 reti in tutto il campionato, stabilendo un record a livello italiano.

Una squadra di grande solidità, che metterà alla prova i galletti, vincitori dell'ostico Girone C, guidati da Michele Mignani che oggi compie 50 anni e vorrebbe regalarsi un risultato positivo pur essendo consapevole delle difficoltà soprattutto mentali legate a una partita che arriva con l'obiettivo principale della stagione già conquistato.

Bari-Südtirol: i precedenti

Come detto in precedenza, le due squadre sono al loro primo confronto ufficiale, mentre i due tecnici si sono già affrontati nella stagione 2018-2019, quando Mignani allenava il Siena e Javorcic guidava la Pro Patria, con una vittoria in casa per il tecnico ligure e un pari in casa del croato. Il bilancio dell'allenatore dei pugliesi contro il Südtirol, incrociato quando allenava il Modena, è di una vittoria del tecnico del Bari e due successi alto-atesini. L’unico precedente tra Ivan Javorcic da allenatore ed il Bari, risale invece alla stagione 2014-15 in serie B, dove il “suo” Brescia si impose in casa per 2-1 sui pugliesi.

Come arriva il Bari

Per la prima partita di Supercoppa di Serie C, Mignani ha convocato 23 calciatori. Della lista non fanno parte Pucino, ancora alle prese con il recupero dall'operazione al menisco, e Botta, squalificato. Salvo sorprese, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 utilizzato per l'intera stagione. In porta ci sarà Frattali, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Belli, Terranova, Di Cesare e Ricci. A centrocampo, insieme a Maiello, tornerà sicuramente Maita assente contro il Palermo, mentre per il terzo posto sono in ballottaggio D'Errico e l'ex Scavone. Per il ruolo di trequartista alle spalle della coppia d'attacco che sarà presumibilmente formata da Cheddira e Antenucci, Mallamo sembra il favorito nonostante le candidature di Galano e Citro.

Come arriva il Südtirol

Javorcic ha convocato 27 calciatori per la trasferta pugliese e può contare sull'intera rosa a disposizione. Nel 4-3-1-2 del tecnico croato dovrebbero trovare spazio il portiere Poluzzi, poi la linea difensiva composta da Malomo, Zaro, Curto e Davi. A centrocampo dovrebbero esserci Moscati e Broh ad affiancare Gatto nel ruolo di vertice basso, mentre dalla trequarti in su dovrebbe essere Casiraghi a muoversi alle spalle di Galuppini e Rover.

Bari-Südtirol: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Scavone; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Malomo, Zaro, Curto, Davi; Moscati, Gatto, Broh; Casiraghi; Galuppini, Rover. All. Javorcic.

Arbitro: Scarpa di Collegno

Assistenti: Licari - Festa

IV: Calzavara

Bari-Südtirol: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Südtirol verrà trasmessa in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma OTT di Eleven Sports.