Bari-Südtirol, il San Nicola pronto alla sfida decisiva: superata quota 46mila tagliandi

Bari-Südtirol è una partita che vale una stagione. I biancorossi sono chiamati all'impresa per ribaltare l'1-0 della semifinale d'andata e continuare a sperare di raggiungere la finale dei play-off di Serie B, che rappresenta l'ultimo treno stagionale per provare ad agguantare la promozione in Serie A.

Per tentare di ribaltare le sorti di "gara 1" con gli altoatesini (si ripartirà dall'1-0 del Druso, segnato da Rover al 93'), oltre a una grande prova sul campo dei Galletti, servirà tutto l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti dello Stadio San Nicola. L'ultimo dato comunicato dalla società biancorossa nel pomeriggio parla di oltre 46mila presenze attese all'Astronave.

In mattinata, il tifo organizzato biancorosso, ha diffuso un comunicato in cui s'invita chiunque andrà allo stadio a stringersi attorno alla squadra: "Domani sera affronteremo una tra le più importanti battaglie combattute negli ultimi anni. Partite come questa si preparano da sole, senza troppi giri di parole. Chiamiamo, quindi, a raccolta tutta la Città, invitandola a stringersi, ancora una volta, attorno alla squadra. Coloriamo di biancorosso l'intero stadio, indossiamo le nostre sciarpe, sventoliamo i nostri vessilli biancorossi (evitiamo obbrobri occasionali "fai da te"), tiriamo fuori la voce in tutti i settori dello stadio; accompagniamo i cori della Nord, fischiamo il possesso palla degli avversari ed esplodiamo in un boato ad ogni recupero palla dei nostri. E in caso di difficoltà, aiutiamo i ragazzi cantando più forte e rendendo ancor più dura la vita agli avversari. Sappiamo cos'è l'inferno: è da lì che veniamo. E allora, scateniamolo. "Vincere" sarà l'imperativo, ma per farlo ci sarà bisogno che squadra e pubblico diano tutto, fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo filo di voce, fino all'ultima BattagliA! Forza Bari, adesso credici!".