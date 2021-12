Lega Pro: ufficializzato l'orario del derby Bari-Taranto

Serie C

Novità su Bari-Taranto, gara del Girone C di Serie C prevista per la 18ª giornata di campionato. L'attesissimo derby tra i galletti e gli ionici, che mancava da ben 28 anni, tornerà a disputarsi domenica 12 dicembre 2021 al San Nicola

In giornata la Lega Pro ha ufficializzato anche l'orario del match che sarà il penultimo del girone d'andata: il fischio d'inizio è previsto per le 17:30. Ancora non ci sono indicazioni ufficiali, tuttavia, ad oggi è difficile ipotizzare la presenza della tifoseria ospite.

Il prossimo impegno dei biancorossi, al comando del Girone C con 6 punti di vantaggio sul Monopoli, secondo, e 7 sul Palermo, terzo, è in programma lunedì 6 dicembre alle 21:00 (la partita verrà trasmessa in chiaro su RaiSport) al Partenio contro l'Avellino, momentaneamente quinto a quota 27.

Ecco il programma gare dei biancorossi fino alla 1a giornata di ritorno:

17a Giornata

AVELLINO-BARI

Lunedì 06.12, ore 21:00

18a Giornata

BARI - TARANTO

Domenica12.12, ore 17:30

19a Giornata

PALERMO-BARI

Domenica 19.12, ore 14:30

1a Giornata Ritorno

BARI-POTENZA

Mercoledì 22.12, ore 21:00