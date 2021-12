Bari-Taranto, le probabili formazioni: ballotaggio Paponi-Cheddira per far coppia con Antenucci

Serie C Girone C

Dopo quasi 29 anni di assenza torna il sentitissimo Derby dei Due Mari tra Bari e Taranto. L'attesa sfida tra biancorossi e rossoblu, valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie C, è prevista per oggi pomeriggio alle 17:30 al San Nicola.

La squadra di Mignani ci arriva da prima in classifica del Girone C con 37 punti, mentre gli uomini di Laterza sono momentaneamente undicesimi a quota 24. Ben 13 punti separano le due compagini, divise anche da un importante gap tecnico, le gerarchie però, come è risaputo, non sempre rispecchiano la realtà dei derby.

Un monito da tenere ben presente per i galletti, che attualmente hanno un vantaggio di 5 lunghezze sul Palermo (anch'esso impegnato nel derby sul campo del Catania) e che nel prossimo turno faranno visita proprio ai rosanero in uno scontro diretto che potrebbe avere una grande influenza sul prosieguo del campionato. L'obiettivo dei tre punti contro gli ionici è dunque fondamentale non soltanto per una questione di campanilismo, quanto per arrivare alla partita del 19 dicembre contro i rosanero con un vantaggio rassicurante.

Bari-Taranto: i precedenti

I precedenti ufficiali nella storia di Bari e Taranto sono complessivamente 46, ripartiti tra 32 incontri in Serie B, 8 in Serie C e 6 in Coppa Italia. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 19 vittorie contro i 13 successi dei rossoblu, mentre 14 sono i pareggi. Consultando soltanto la voce relativa alle sfide in casa dei galletti, il risultato è ancor più netto: in 22 precedenti si contano infatti 17 vittorie del Bari e solo 2 del Taranto, mentre i pareggi sono 3.

L'ultimo incontro tra le due compagini risale al campionato di Serie B 1992-1993, quando Taranto e Bari si affrontarono allo Iacovone e la partita finì 0-0. Nel girone d'andata, al San Nicola, tuttavia, si erano affermati nettamente i biancorossi: nonostante il vantaggio firmato da Giuseppe Lorenzo su rigore al 17', la squadra di casa riuscì a pareggiare prima della fine del primo tempo con Sandro Tovalieri e nella ripresa colpì prima con Giovanni Loseto e poi con Igor Protti.

Come arriva il Bari

Due recuperi importanti per Michele Mignani che ritrova De Risio, ristabilito, e soprattutto Scavone, al ritorno dalla squalifica, mentre deve ancora rinunciare a Marras per un fastidio al ginocchio destro. Nel 4-3-1-2 del tecnico biancorosso, oltre a Frattali tra i pali, la difesa dovrebbe essere composta da Pucino e Mazzotta sulle fasce e da Celiento e Terranova al centro. A centrocampo dovrebbero essere certi di una maglia Scavone e Maita, quest'ultimo tuttavia potrebbe tornare nel ruolo di mezz'ala e fare spazio a Di Gennaro nel ruolo di play. In avanti le certezze sono Botta trequartista e Antenucci, mentre per la seconda maglia in attacco ci sono in ballottaggio Paponi e Cheddira con il primo in vantaggio .

Come arriva il Taranto

Per il derby con il Bari Giuseppe Laterza ha convocato 21 calciatori. Il tecnico rossoblu ritrova a disposizione Santarpia e Falcone, che hanno smaltito i rispettivi guai fisici e il capitano Marsili che ha scontato la squalifica. Saranno invece assenti Riccardi, Ferrara, Diaby, Guastamacchia, Loliva e Ghisleni. Il 4-3-3 degli ionici dovrebbe prevedere Chiorra tra i pali, poi la linea difensiva composta da Tomassini, Zullo, Benassai e De Maria. A centrocampo Marsili e Labriola agiranno da mezz'ali mentre Crivilleri dovrebbe essere il vertice basso. L'attacco vedrà Giovinco e Falcone in appoggio al centravanti Saraniti.

Bari-Taranto: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Di Gennaro, Maita; Botta; Antenucci, Paponi. All. Mignani.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, De Maria; Marsili, Crivilleri, Labriola; Giovinco, Saraniti, Falcone. All. Laterza

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Assistenti: Cavallina - Basile

IV: Pirrotta

Bari-Taranto: dove vederla in tv e in streaming

Oltre ad Eleven Sports, piattaforma ufficiale del campionato di Serie C che trasmette tutti gli incontri dei tre gironi per i suoi abbonati, la partita tra Bari e Taranto il cui fischio d'inizio è previsto per le 17:30 sarà visibile su Sky Sport sul canale 252 e in chiaro su Antenna Sud.