Bari-Ternana 0-0: biancorossi fermati sul pari dalla sfortuna e da un Iannarilli insuperabile

Si è concluso con un pari senza reti l'anticipo dell'11ª giornata di Serie B tra Bari e Ternana. Ai biancorossi nel primo tempo è stato annullato un gol a Scheidler, mentre nella ripresa Botta ha colpito una traversa e Iannarilli ha disinnescato più di un'occasione creata da Cheddira e compagni.

Dopo due gare di campionato a bocca asciutta contro Ascoli e Frosinone, con in mezzo la sconfitta in Coppa Italia col Parma, il Bari torna a punti, portandosi a quota 20, mentre gli umbri salgono a 21. Ora la squadra di Mignani è attesa dalla trasferta sul campo del Benevento di sabato 5 novembre alle 14:00.

Bari-Ternana: la cronaca

La prima conclusione della partita è di marca biancorossa con un tiro di Scheidler neutralizzato in due tempi da Iannarilli. Folorunsho strappa e serve Cheddira che appoggia per Botta, l'argentino tira e Iannarilli respinge, la palla arriva a Cheddira che calcia ma non inquadra lo specchio della porta. Al 7' Botta prova di nuovo ad andare a bersaglio ma conclude alto. La Ternana si affaccia per la prima volta nella metà campo biancorossa all'11' con un tiro di Palumbo deviato in corner da Vicari. Al 18' altra azione avvolgente del Bari con Folorunsho che va al tiro-cross, Iannarilli si rifugia in corner. Scheidler al 20' segna il gol dell'1-0 ma Marcenaro, dopo aver inizialmente convalidato, annulla per posizione di offside del francese, con un piede oltre la linea. Continua a rendersi pericolosa la squadra di Mignani: al 25' spunto di Ricci che entra in area e mette un traversone basso sul quale non riesce ad arrivare nessun compagno. Il terzino sinistro lamenta anche una trattenuta in area che in effetti poteva starci, Marcenaro però non ravvisa irregolarità. Al 29' ci prova ancora Scheidler che riceve al limite della lunetta, si gira controllando con un po' di difficoltà e calcia, trovando però la respinta di Iannarilli. Al 42' Botta inventa per Pucino che prova il tiro ma viene chiuso in angolo. Il primo tempo termina a reti bianche dopo 3' di recupero.

Cambio per gli ospiti dopo l'intervallo: Martella prende il posto di Corrado. Maggiore aggressività da parte della formazione umbra al rientro in campo, col Bari che sembra far più fatica a distendersi rispetto al primo tempo. I Galletti però col passare dei minuti guadagnano metri e allo scoccare dell'ora di gioco colpiscono una clamorosa traversa con Botta, ispirato da Cheddira. Proprio l'italo-marocchino, due minuti più tardi, svernicia Sørensen e poi va al tiro trovando l'opposizione di Iannarilli. La Ternana manda in campo Pettinari e Falletti per l'ex Partipilo e Moro, Mignani risponde qualche minuto più tardi con Salcedo e D'Errico per Scheidler e Folorunsho. Al 71' dentro anche Agazzi per Cassata tra gli umbri. Ci prova anche il capitano Di Cesare al 73' con un colpo di testa che però termina alto di poco sopra la traversa. Ci prova anche D'Errico ma il portiere rossoverde è attento. Al 79' dentro Galano per Botta e Mallamo per l'ammonito Maita, mentre nella Ternana Donnarumma prende il posto di Favilli. Nel finale assalto biancorosso ma non c'è nulla da fare, il match termina 0-0.

Bari-Ternana 0-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (79' Mallamo), Maiello, Folorunsho (67' D'Errico); Botta (79' Galano); Cheddira, Scheidler (67' Salcedo). A disp.: Frattali, Gigliotti, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Cangiano, Benedetti, Dorval. All. Mignani

TERNANA (4-3-3): Innarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado (46' Martella); Palumbo, Di Tacchio, Cassata (71' Agazzi); Partipilo (62' Pettinari), Favilli (Donnarumma), R. Moro (62' Falletti). A disp.: Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Celli. All. Vanigli (Lucarelli squalificato)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi L. - Sechi

IV: Kumara

VAR: Marinelli

AVAR: Feliciani

Marcatori: 20' Scheidler (B)

Note - ammoniti Maiello (B), Di Tacchio (T), Maita (B), Favilli (T), Di Cesare (B). Recupero: 3' pt, 3' st.

Spettatori: 38.800 (31.149 paganti; 7.651 abbonati; 12 ospiti)